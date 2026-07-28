Metin Akdaş, EBSO meclisine aday olmayacak

EKONOMİ / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Akdaş, yaklaşık 17 yıldır farklı kademelerinde görev yaptığı EBSO Meclisi’nde önümüzdeki dönem yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Akdaş, EBSO Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönem EBSO Meclisine yeniden aday olmayacağını söyledi. 17 yıl önce büyük bir heyecanla adım attığı EBSO’da iki dönem Meclis Üyeliği, son dönemi Başkan Vekilliği olmak üzere iki dönem de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttüğünü hatırlatan Akdaş, kararının uzun süren bir değerlendirmenin ardından tamamen kendi iradesiyle alındığını söyledi. Akdaş, “Bu karar; uzun zamandır üzerinde düşündüğüm, tamamen kendi irademle, huzur içinde ve gönül rahatlığıyla aldığım kişisel bir karardır” dedi.

“Yeni heyecanlara alan bırakmak sorumluluğumuz”

Yeniden aday olmayı gerektirecek, kendisini yeni bir yolculuğa çıkaracak bir hedef ya da içinde kalan bir “keşke” bulunup bulunmadığını sorguladığını anlatan Akdaş, görevini kendisinden sonra gelecek isimlere devretmenin kurum adına doğru olduğuna inandığını dile getirdi. Kurumların yalnızca bugünü yönetenlerle değil, yarını hazırlayanlarla da büyüdüğünü vurgulayan Akdaş, şöyle konuştu: “Bizlerden sonra gelecek arkadaşlarımızın önünü açmak, onlara güvenmek ve yeni heyecanlara alan bırakmak da bizlerin sorumluluğudur”

EBSO’daki yolculuğunun güçlü dostluklar ve değerli hayat tecrübeleri kazandırdığını da belirten Akdaş, “EBSO benim için bir okul oldu. Burada dinlemeyi, ortak aklı, istişareyi ve birlikte üretmeyi öğrendim” dedi.