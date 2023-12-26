'Metropollerdeki yatırımcılar Eskişehir OSB’ye kaçıyor'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eksiksiz ve gelişmiş altyapısıyla dikkat çeken Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ne (EOSB) yatırımcıların ilgisi giderek artıyor. İstanbul civarındaki birçok sanayi kuruluşunun ağırlaşan metropol yaşamının zorluklarından uzaklaşmak için Eskişehir’e gelmek istediğini belirten EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, son dönemde yapılan başvuruların iki katına çıktığını açıkladı.

EKONOMİ Gazetesi Eskişehir Temsilcisi Ali Baş’a açıklamalarda bulunan Nadir Küpeli, eksiksiz altyapılarının yanı sıra uygun arsa fiyatları ve dengeli sektörel dağılımı nedeniyle cazibe merkezlerinden biri haline gelen EOSB’de son 7 yılda 324 yatırımcıya 560 futbol sahası büyüklüğünde, toplam 4 milyon metrekarelik alanın tahsis edildiği dile getirdi. Küpeli, özellikle İstanbul civarındaki birçok sanayi kuruluşunun Eskişehir’e yatırım yapmak istediğine dikkat çekti.

2030 yılı istihdam hedefi 75 bin

Hem yerel sanayicinin ilgisiyle hem de şehir veya yurt dışından gelen çok sayıda yeni yatırımla hızla büyüdüklerinin altını çizen Nadir Küpeli, EOSB’yi üretimin, ihracatın ve teknolojinin merkezi haline getirdiklerini söyledi. Kuruluşlarından bu yana geçen 54 yılda, Anadolu’nun bozkırından dev bir sanayi üssü konumuna yükseldiklerini aktaran Küpeli, sayıları bine yaklaşan ve her biri bir kale olan fabrikalara ev sahipliği yaptıklarını belirtti. EOSB’nin bugün ulaştığı 34 milyon metrekarelik büyüklüğü ile Türkiye’nin tek yönetim altındaki en büyük OSB’lerinden biri haline geldiğini hatırlatan Küpeli, şunları dile getirdi: “Sürdürdüğümüz çalışmalarla Türkiye’nin ikinci yüzyılında aşamalar halinde alanımızı 50 milyon metrekareye çıkartarak, yine ülkemizin en büyük ve yüksek teknolojinin gerçek üretim merkezi olmaya devam edeceğiz. Sanayi ve teknolojinin merkezi olarak bugüne kadar ciddi çalışmalara imza attık. Eskişehir OSB’de 899 sanayi tesisi bulunuyor. Bunlardan 642 tanesi fiilen üretimde, 204 tanesi inşaat halinde, 52 tanesi ise proje aşamasında. 2000 yılında OSB’deki fabrikalarda çalışan sayısı 14 bin kişiyken, şimdi 48 bin 500 kişiye ulaştı. Bizim dönemimizde kurulmaya başlayan 250’yi aşkın sanayi tesisinin devreye girmesiyle birlikte çalışan sayımız 2025 yılı sonunda 55 bin kişiye, 2030 yılında ise 75 bin kişiye ulaşmış olacak.”

İki yılda 256 tesis üretime geçecek

Her yıl açtıkları yeni alanlarla büyümelerini sürdürdüklerini kaydeden Nadir Küpeli, “Eskişehir ülkemizin gerçek sanayi kentlerinden biridir. Bunun en güzel göstergelerinden biri önümüzdeki 2 yıl içinde Eskişehir OSB’de üretime geçecek yeni sanayi tesisi sayısının 256 olmasında yatıyor. Bölgemize olan ilgiyi bu sayılar da açıkça göstermekte. İstanbul’un giderek zorlaşan yaşam koşullarından ve metropol yaşamının getirdiği sorunlardan uzaklaşmak isteyen sanayi kuruluşlar, bölgemizde üretim yapmak için bize müracaat ediyorlar. Özellikle yüksek teknolojiye dayalı katma değeri yüksek ürünler üreten, sanayi kuruluşlarının bölgemizde üretim yapmasına öncelik veriyoruz. Artan yatırımcı talebi ve ilgisine cevap vermek üzere mevcut rezerv alanlarımızda hızla kamulaştırmalar yapıyoruz” diye konuştu.