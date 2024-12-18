Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri tamamlandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya, Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında, dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırladı. Bu yıl "Muhabbet Vakti" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Mevlana'nın sevgi ve hoşgörü mesajlarını yeniden hatırlatarak binlerce kişiye anlamlı bir buluşma ortamı sundu. On gün boyunca çeşitli konferanslar, sergiler, sema gösterileri ve konser programlarıyla dolu dolu geçen etkinlikler, Şeb-i Arus Töreni ile son buldu

İslam dünyasından ve farklı kültürlerden katılımcıların yer aldığı, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleşen final programına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra il protokol üyeleri de katıldı.

“Nice gönüller kazanacağız”

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana’nın vasiyetine uyarak, bugünü, aşığın maşukuyla kucaklaştığı bir ‘Düğün Gecesi’ olarak idrak ettiklerini söyledi. Altay, “Hazreti Pir’in ebedî istirahatgâhını ziyâret için, ülkemizin çeşitli şehirlerinden, dünyanın dört bir yanından gelerek Konya’mızı teşrif eden misafirlerimizi en içten duygularla selamlarım. Muhabbet ve merhamet, insanı insan yapan ilahi bir lütuftur. İnsan ruhuna ihsan edilmiş bir cevherdir. Gazze başta olmak üzere, gönül coğrafyamızın diğer bölgelerinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan zulüm ve adaletsizlikler kalplerimizi sızlatmaktadır. Bugün zulümle, adaletsizlikle, terörle, katliamlarla dünyamızı cehenneme çevirenler, İslam’ın özünü teşkil eden ve bizi insan kılan ilahi sevgiden zerre nasibi olmayanlardır. Ne olursa olsun biz mücadelemize devam edeceğiz. Hz. Pir gibi gönül sultanlarının sesiyle, nefesiyle, âlemlerden geniş olan nice gönüller kazanacağız” dedi.

“Bu çağrıyı farklı coğrafyalara ulaştıracağız”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet nuri Ersoy ise, “Mevlana'nın çağrısına, insanlığın kaybolan huzuru ve düştüğü ümitsizlik girdabından kurtulması için her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bugün burada izleyeceğimiz tören, asırlar boyunca benzersiz bir ahenk içerisinde gönülden gönüle günümüze ulaşan köklü bir kültür mirasının benzersiz bir izdüşümüdür. Bizler bu mirası muhafaza etmeye, bu sesi dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştırmaya devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu çağrıyı, sınır tanımadan farklı coğrafyalara ulaştırmak ise bizim en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu eşsiz kültürün muhafazası, aslına uygun icrası ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasına dönük birçok uygulama ve düzenlemeyi yürürlüğe almış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

“Biz insanları eşit haklara sahip görüyoruz”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı konuşmada dünyanın dört bir yanındaki Mevlevihaneleri hatırlatarak, “Dünyanın her yerinde insanların hepsinin doğuştan eşit haklara sahip, 'hazreti insan' olduğu öğretisi, bu kadar asır üzerinden geçmiş olmasına rağmen hala Mevlana'nın insanları çeken önemli mıknatısıdır. Biz insanları yaratılışta eşit haklara sahip insanlar olarak görüyoruz. Eğer böyle görürseniz, yeryüzünde insanlar arasında barışı, huzuru, adaleti sağlamanız mümkündür. Saraybosna'dan Halep'e, Şam'a, Bağdat'a, Mekke'ye, Hicaz'a, Kudüs'e kadar geniş coğrafyada Mevlevihaneler bizim burçlarımızdır. Bu çerçevede sadece bunu bir terbiye mektebinin çok kuvvetli medreseleri olarak, dervişlerin eğitim aldıkları alan olarak değil, aynı zamanda geçmiş dönemde mücahitlerin birleştiği, bütünleştiği yerler olarak da ortaya koymuşlardır. Suriye'de, Halep Mevlevihanesi ve Şam Mevlevihanesi de Mevlevi dergahlarının en önemli ayaklarından ikisidir. Ümit ederiz ki en kısa zamanda Halep ve Şam Mevlevihanelerinde de burada olduğu gibi Mevlevi ayinlerinin yapılacağı güzel, esenlik dolu günler gelecektir” ifadelerini kullandı.

Törende Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan’ın verdiği tasavvuf müziği konseri, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Mesnevi üzerine yaptığı sohbetle Mevlana’nın öğretilerini derinlemesine ele aldı.

Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından icra edilen "Mevlevi Ayinişerifi" ile son buldu.