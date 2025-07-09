Mevlana’nın evrensel dili İngiltere’de yankılandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya kültür ve medeniyetinin kadim değerlerini dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini belirterek, “Yunus Emre Enstitüsü’nün davetiyle katıldığımız Bradford Literature Festival, West London Turkish Festival ve Londra Kraliyet Müzik Okulu’nda tasavvuf musikisi ve semâ geleneğimizi İngiltere’ye taşıdık” ifadelerini kullandı.

Semâ Mukabelesi yoğun ilgi gördü

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Topluluğu, İngiltere’deki ilk semâ mukâbelesini, Bradford Literature Festival kapsamında binlerce sanatseverin katılımıyla Bradford Live konser salonunda gerçekleştirdi. 2025 yılının İngiltere Kültür Başkenti olan Bradford’da icra edilen semâ ayini, festivalin en çok izlenen etkinliklerinden biri oldu.

İkinci program ise, West London Turkish Festival bünyesinde, açık havada düzenlendi. Batı Londra’da gerçekleşen festivaldeki semâ ayini, burada da beğeniyle izlendi.

23 sanatçıdan oluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Topluluğu’nun İngiltere’deki son durağı ise Londra Kraliyet Müzik Okulu oldu. Topluluğun buradaki programına hem İngilizler hem de İngiltere’de yaşayan gurbetçiler yoğun ilgisi gösterdi.