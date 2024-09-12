Meysu, inovasyon ve yeni yatırımlarla büyüme hedeflerini güçlendiriyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Meysu, 2024 yılının ikinci yarısında hayata geçirmeyi planladığı Konsantre ve Pulp Üretim Tesisi ile üretim kapasitesini artıracak ve ihracat ağını genişletecek. Kaliteyi ön planda tutarak üretimlerine devam eden Meysu, İncesu OSB’de 56 bin 625 metrekare büyüklüğündeki arsada konumlandırılacak yeni tesis ile birlikte üretim kapasitesinde yüzde 50 oranında bir artış sağlanırken iş olanaklarının artmasına da katkı sağlayacak. Konsantre ve Pulp Üretim Tesisi ile birlikte markanın global pazardaki rekabet gücü daha da artacak. Meysu'nun büyüme hikâyesi, sadece pazar payını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda istihdam yaratma ve bölgesel ekonomiye katkı sağlama misyonu da taşıyacak.

Meysu Gıda Genel Müdürü Osman Güldüoğlu, “Yenilik ve kaliteye verdiğimiz önemle, müşterilerimizin beklentilerini aşmayı hedefliyoruz. Yıl bazında 81 ilde 100 bin noktada erişilebilirliğimizle yaklaşık 100 milyon litre içecek satıyoruz. Hali hazırda 150’den fazla mevcut ürün çeşitliliğimize ek olarak Ar-Ge ekibimizin liderliğinde, pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmek için çalışıyoruz" dedi. Güldüoğlu ayrıca, 4 kıtada 53 ülkeye ihracat yaptıklarını da belirterek, 2024 yılında hayata geçirecekleri yeni yatırımlarla hem iç hem de dış pazardaki varlıklarını da güçlendireceklerini söyledi. Meysu'nun büyüme stratejisinde inovasyonun merkez olduğunu vurgulayan Güldüoğlu, "İnovatif ürünler ve süreçlerle tüketicilerimize değer katmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, yakın zamanda faaliyete geçecek olan Konsantre ve Pulp Üretim Tesisi, bu hedefimize ulaşmamızı sağlayacak önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

Meysu, sürdürülebilir büyüme hedefliyor

Meysu Gıda, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda da değer zincirinde etkin bir rol üstleniyor. Küresel gıda güvenliği ve kalite standartlarını yakından takip eden Meysu, Meyve Suyu Endüstri Derneği (MEYED), Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Derneği (ASÜD) gibi önemli derneklere üyelikleriyle bu alandaki sorumluluklarını da yerine getiriyor. Güldüoğlu, markanın sürdürülebilirlik misyonuyla ilgili, "Birlikte büyümenin gücüne inanıyoruz. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte çevre ve enerji bilincini artırmak ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için aktif bir şekilde çalışıyoruz. Değer zincirimizde sürdürülebilirlik ilkesiyle ilerliyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, insanı ve doğayı önceleyerek, çevre yönetim sistemleri, iklim değişikliği ve enerji, doğal kaynak yönetimi, ambalaj ve atık yönetimi ve biyo-çeşitlilik gibi çeşitli alanlarda yürütüyoruz” dedi. Sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk alanındaki yatırımlarının Meysu’nun stratejik büyüme hedeflerinde önemli katkı sağladığını da kaydeden Güldüoğlu, “2024 yılında hayata geçecek olan Kendi enerji ihtiyacımızın tamamını karşılamak adına yaptığımız Güneş Enerjisi Sistemleri yatırımımız, çevresel etkimizi azaltmaya yönelik attığımız adımlardan biri" dedi. Güldüoğlu ayrıca, hammadde tedarikinden atıkların geri dönüşümüne kadar tüm süreçlerde sürdürülebilirlik ilkelerini benimsediklerini de kaydetti.