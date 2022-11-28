Meyve suyu üreticileri ilave vergi için erteleme istiyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Resmi gazetenin 10 Kasım tarihli sayısında yayımlanmasının ardından 25 kasım itibarıyla yürürlüğe giren 4811.51.00.90.11 ve 4811.59.00.90.21 GTİP’lerinde sınıflandırılan gıda ile temas eden plastik sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt ve kartonlar (yapışkan olanlar hariç) ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi meyve suyu üreticileri başta olmak üzere bir çok ilgili sektörü bilinmezliğin içine itti. Süt tarafında yaşanan daralmadan dolayı ithalat gerekliliği kendisini öncelik olarak hissettirmese de meyve suyu kısmında ses getirdi. Sektör yetkilileri alınan bu kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapılmadığını ve Resmi Gazete’de yayımlanması ile durumdan haberdar olduklarını söyledi.

“Bilinmezlikler netleşene kadar ertelenmeli”

Pandemi döneminden itibaren yerli üreticilerin ihtiyacı tam anlamıyla karşılayamadığını belirten Aroma Genel Müdürü Sefer Kılınç, “Pandemiden itibaren oluşan bu boşluğu Avrupa, Hindistan ve Uzakdoğu’daki üreticilerden temin ederek giderdik. Bu sayede fiyatları dengede tutabildik. Oluşacak bir krizi engellemeyi başardık” diye konuştu. Bugün gelinen noktada da sektör adına bilinmezliklerin olduğunu ve Avrupa’daki enerji krizinin de büyük bir bilinmezlik getirdiğini belirten Kılınç, “Bu kararla olası bir krizde fiyatları tutmamız için elimizde B planı kalmadı. Yüzde 25’lik ek vergi sebebiyle ithalat yapılan ülkelerle ticaret son bulma aşamasına gelecek. Bizim yerli üreticimizi koruyalım ama özellikle Avrupa’da yaşanan enerji krizi bu ambalaj kartonuna bizim üreticimizin daha zor erişmesine neden olursa fiyatlar yukarı yönlü giderken piyasa buna aynı şekilde tepki verir. En azından bu bilinmezliklerin netleşeceğini öngördüğümüz 2023 sonuna kadar bu kararın ertelenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Verilmiş siparişler vardı”

Meyve suyu üreticilerinden bazılarının konuyla ilgili talepte bulunduğunu söyleyen Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanı Ozan Diren, “Bizim dernek olarak bu yönde bir hareketimiz yok ancak üyelerimizden gelen talepleri de ilgili kurumlara iletmekle mükellefiz. Bazı firmalar yurt dışı organizasyonu farklı parametrelerle değerlendirip daha faydalı gördüğü için bu ürünleri ithal ediyordu. Ülkemizde bu üretimi yapan firmalar var. Hatta bu firmaların ihracat da yaptığını biliyoruz. Şu an daralmış bir piyasada olduğumuzu düşünürsek şu aşamada fiyatlamada çok bir fark olacağını düşünmüyorum. Bazı üreticilerimizin bu ürünleri almak için yurt dışına vermiş olduğu siparişler vardı. Bu siparişlerin teslim süresi nedeniyle kararın bir süre ötelenmesi yönünde isteği olan üyelerimizin de taleplerini gereken kurumlara ilettik” diye konuştu.

“UHT grubunu etkileyecek”

Meyve suyu tarafında erteleme talepleri dikkat çekerken aynı ürünleri kullanan süt grubu ürünlerde de benzer bir durumdan söz ediliyor. Süt ve krema başta olmak üzere UHT grubunda çalışan herkesin bu artıştan etkileneceğini belirten bir süt üreticisi “Süt konusunda zaten önemli bir tedarik problemi var. Piyasada fiyatları tutmaya çalışırken bir yandan da önemli bir süt arayışı yaşanıyor. Bununla birlikte ambalaj ürününe gelecek ilave maliyet ne yazık ki tüketiciye direkt yansıyacak. Çünkü birçok süt üreticisi bu ambalajı hazır olarak temin ediyor. Şu anda piyasada Avrupa başta olmak üzere global arenada yaşananlardan ötürü daralma var. Şu aşamada yerli üretim ihtiyacı karşılasa dahi sürecin içinde yaşanacak iyileşme durumunda hareket alanı kısıtlanmış olabilir. Bu bir süreç ve bu süreci iyi ölçümleyip ona göre aksiyon almaya çalışırken kararın bir süre ertelenmesi daha doğru geliyor” dedi.