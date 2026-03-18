MG International 2025’te ihracatla büyümesini sürdürdü

1961 yılından bu yana Esans sektöründe faaliyet gösteren MG International FragranceCompany, esans alanındaki uzmanlığı, güçlü teknolojik üretim altyapısı ve uzun vadeli etkiyi merkeze alan kurumsal yaklaşımıyla 60 yılı aşkın süredir Gebze’deki tesisinde Türkiye’den dünyaya üretim yapmayı sürdürüyor.

Şirket, 2025 yılı performansını ve gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaşırken, ihracat odaklı büyüme stratejisi ve sürdürülebilirlik yatırımlarıyla yılı belirlenen hedeflerle uyumlu şekilde tamamladığını açıkladı.

“Türk kimya ihracat hedeflerine ve döviz rezervine destek vermeye devam ettik”

Esans sektörünün 2025 yılını değerlendiren MG International FragranceCompany Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca, "Yıl başında belirlediğimiz rakamsal hedeflere ulaşmış olmak, stratejik planlamamızın doğruluğunu teyit etti. Üretim, ciro ve ihracat tarafında döviz bazında çift haneli istikrarlı büyümemize 2025 yılında da devam ettik. Ülkemizde yaşanan finansmana erişim maliyetleri ve iç pazardaki daralmaya karşı ihracat odaklı büyüme stratejisiyle hareket ederek hem şirketimiz için sürdürülebilir bir model oluşturduk hem de Türk kimya ihracat hedeflerine ve döviz rezervine destek vermeye devam ettik" ifadelerini kullandı.

“İnovatif ürünlerin cirodaki payını yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz”

Şirketin teknoloji içeren inovatif ürünlerinin 2025 yılı sonunda toplam cironun yüzde 5’ini oluşturduğunu ifade eden Konca, “Geliştirdiğimiz teknolojik formülasyonlar, markaların ürün iletişiminde güçlü alanlar yarattı. Önümüzdeki iki yıl içinde hedefimiz, inovatif teknoloji içeren yüksek katma değer yaratan ürünlerin cirodaki payını yüzde 10 seviyesine çıkarmak. Bu, Türk esans sektörünün globalde daha rekabetçi bir konuma taşınması adına stratejik bir adımdır” dedi.

2026 yılı hedeflerine de değinen Konca, “Operasyonel disiplini korumayı ve kur dengesindeki gerçekçi zeminin katkısıyla daha sağlam bir büyüme ivmesi yakalamayı hedefliyoruz. 2026 yılında ambalaj tarafında geri dönüştürülmüş içerikli (PCR) ambalajlara geçmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Çevresel olduğu kadar sosyal sürdürülebilirliği de iş yapış biçimimizin merkezine alıyoruz”

2025 yılında yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarıyla çok sayıda ödül alan MG International FragranceCompany. Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ni de birden fazla kez kazandı, ayrıca Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında Biyoçeşitlilik Ödülü’nün de sahibi oldu.

Şirket, Gebze’deki tesisinde elektrik ihtiyacının tamamını I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) ile yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Bununla birlikte gri su geri kazanımı, yağmur suyu hasadı ve robotik üretim teknolojileri sayesinde çevresel etkiyi en aza indirmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarına değinen Konca, “Kadının Güçlenmesi Prensipleri kapsamında UN Global Compact ile yürüttüğümüz imzacılık sürecimiz devam ediyor. Çevresel olduğu kadar sosyal sürdürülebilirliği de iş yapış biçimimizin merkezine alıyoruz” ifadelerini kullandı.