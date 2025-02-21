Mg Internatıonal Fragrance Company, diplomatları Gebze tesisleri’nde ağırladı

Kocaeli

Karşılama kokteyli ile diplomat ve eşleri esans fabrikasını gezdi. Fabrika ziyaretlerinde diplomat ve eşlerine; MG International Kurucusu ve Onursal Başkanı Mişel Gülçiçek, Dsm-Firmenich Türkiye Başkanı, MG International CEO’su Aslan Gülçiçek, MG International COO’su Sibel Gülçiçek Elkaza, AR-GE Başkanı Ahmet Baydar ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Beşbıçak eşlik etti. Aslan Gülçiçek, diplomat ve eşlerine kurum hakkında bilgi verirken, esans üretiminin incelikleri, inovasyon ve üretim süreçleri hakkında detayları aktardı.

Diplomatlar ve eşleri etkinliğe büyük ilgi gösterdi

Esansları inceleyen ülke temsilcileri ve eşleri düzenlenen koku atölyesinde kendi kokularını oluşturdu. Atölyeye katılım sağlayan diplomatlara ve eşlerine kokunun hayatımızdaki yeri, koku hafızası ve parfümler hakkında bilgi verildi. Gerçekleşen koku atölyesi etkinliğine katılımcılar ilgi gösterdi.

Katılımcı Başkonsolos ve eşleri

Avusturya Başkonsolosunun eşi Brigitte Saiger, Azerbaycan Başkonsolos ve ICC Başkanı Narmina Mustafayeva ve eşi Ruslan Mustafayev, Danimarka Başkonsolos Eşi Delphine Salaun, Endonezya Başkonsolos Eşi Ida Darianto, Gine Fahri Konsolos Orhan Argün ve eşi Mina Argün, İzlanda Fahri Konsolos Eşi Sennur Hamamcıoğlu, Jamaika Fahri Konsolosu Aykut Eken, Kenya Fahri Konsolosu Abdullah Yeşil, Orta Afrika Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Burak Akdikmen ve eşi Meral Akdikmen, St. Kitts & Nevis Fahri Konsolosu Gönül Eken, St. Vincent & Grenadines Fahri Konsolosu Julia Suzanne Gunn, Ukrayna Fahri Konsolos eşi Liudmyla Nedilska, Emekli Büyükelçi Eşi Zeynep Germen ve Yelda Erbel, Aylin Fansa Erbel, Simin Erbel katılım gerçekleştirdi.