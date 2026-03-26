MG International Fragrance Company , KİMSEK’9’da genç kimyagerlerle bir araya geldi

Kocaeli

Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojileri Kulübü (KİMTEK) tarafından düzenlenen KİMSEK’9 etkinliğinde genç kimyager adaylarıyla bir araya geldi. Altın sponsor olarak etkinliğe destek veren MG International, sektörel bilgi birikimini ve küresel vizyonunu öğrencilerle paylaştı.



Kimya ve teknoloji alanında kariyer planlayan üniversite öğrencilerini sektör temsilcileriyle buluşturan etkinlikte, MG International Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Beşbıçak konuşmacı olarak yer aldı. Beşbıçak, konuşmasında esans sektöründe global rekabet dinamiklerinden markalaşma süreçlerine ve sürdürülebilir üretim yaklaşımına değindi.



Esans üretiminin çok katmanlı bir disiplin olduğunu dile getiren Beşbıçak, “Esans üretimi; hammaddenin seçimi, formülasyon geliştirme ve kalite süreçlerini kapsayan çok katmanlı ve uzmanlık gerektiren bir yapıya sahiptir. Bu alan, teknik bilgi ile yaratıcı yaklaşımın dengeli biçimde buluştuğu özel bir disiplindir” dedi



Sektörde yaşanan dönüşüm sürecine değinen Beşbıçak, genç kimyagerlerin bu değişime uyum sağlamasının önemine vurgu yaptı: “Bugün esans endüstrisi; sürdürülebilirlik, şeffaflık ve etik üretim anlayışı doğrultusunda yeniden şekilleniyor. Tüketici beklentileri değişirken çevresel sorumluluk giderek daha fazla önem kazanıyor. Gençlerin bu değişimi doğru okuyarak kendilerini çok yönlü geliştirmeleri büyük önem taşıyor” diye konuştu.



Üniversite-sanayi iş birliklerinin stratejik önemine dikkat çeken Beşbıçak, “MG International olarak gençlerle kurduğumuz temasın sadece bir etkinlikten ibaret olmadığını düşünüyoruz. Bu buluşmalar, karşılıklı öğrenmenin başladığı alanlar. Sektör olarak biz deneyimimizi paylaşıyoruz; öğrenciler ise bize yeni fikirler, yeni bakış açıları kazandırıyor. İnovasyonun sürdürülebilirliği için bu etkileşim son derece kıymetli” dedi.



Gençlerin cesur sorular sorması, farklı düşünmesi ve sınırları zorlaması gerektiğini ifade eden Beşbıçak, "Merakınızı kaybetmediğiniz sürece bu sektör size çok geniş bir hareket alanı sunar. MG International olarak, geleceğin kimyagerlerinin yanında olmaya ve onların gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.