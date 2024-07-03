MG International Fragrance Company'ye IFEAT ziyareti

EKONOMİ / KOCAELİ

1977 yılında kurulan IFEAT, tatlar, kokular ve aromaterapide kullanılan binlerce bileşenin üretimi, işlenmesi, ticareti ve imalatında yer alan 65 ülkeden 636 şirketi temsil ediyor.

55 ülkeye ihracat alanında tam kapasite hizmet veren MG International Fragrance Company, dünyada ve Türkiye’nin her ilinde 4 bine yakın üreticiye esans tedarik etmektedir. Şirket, çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda öncelikle çevre ve insan odaklı yaklaşımı ve en yüksek teknolojik donanımı ile çalışmasına önem ve öncelik veriyor.

15'ten fazla ülkeden 40'a yakın katılımcının yer aldığı IFEAT etkinliğinde, İstanbul, İzmir, Denizli, Isparta ve Antalya’daki uçucu ve aromatik yağ üreticileri de ziyaret edildi. Alanında uzman isimlerin katıldığı 15. Çalışma Gezisi'nde (2024 Türkiye Study Tour) MG International Fragrance Company fabrikasında üretim hatları ve laboratuvarlar gezildi, esans üretimi ve formülasyonlar hakkında bilgiler alındı.

IFEAT Konferans Programı ve Çalışma Turu Koordinatörü Peter Greenhalgh, organizasyon komitesi üyeleri Alain Frix, Zahra Osman, Shaehzad Chaudry ve Divya Sara Mammen de bir haftalık Türkiye turuna eşlik etti. Ziyaret bitiminde, IFEAT komite üyesi Alain Frix, IFEAT 15. Çalışma Turu Teşekkür Sertifikası’nı MG International adına şirketin Kurumsal İletişim Müdürü Duygu Beşbıçak’a takdim etti.