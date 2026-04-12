MG International sponsorluğunda Marie Claire Ödülleri ilk kez Türkiye’de düzenlendi

Kocaeli

Parfüm dünyasının küresel ölçekte en prestijli organizasyonlarından biri olan Marie Claire Fragrance Awards, MG International Fragrance Company’nin platin sponsorluğunda bu yıl ilk kez Türkiye’de düzenlendi. İstanbul’da gerçekleştirilen Marie Claire Türkiye Parfüm Ödülleri, uluslararası standartları Türkiye’nin köklü koku kültürüyle buluşturarak sektör açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Kokunun hafıza üzerindeki güçlü etkisinin vurgulandığı gecede, Türkiye’nin bu alandaki birikimi ilk kez bu ölçekte uluslararası bir platformda sahneye taşındı. MG International’ın desteğiyle hayata geçirilen organizasyon, Türkiye’nin koku sektöründeki potansiyelini küresel ölçekte görünür kılarken, sektörde yeni bir dönemin kapısını araladı.

İstanbul’da düzenlenen ödül töreni; gelenek ile inovasyonu, yerel miras ile küresel vizyonu bir araya getiren çok katmanlı bir atmosfer sundu. Türkiye’nin köklü kolonya markalarından niş parfüm evlerine, yaratıcı parfümörlerden uluslararası koku otoritelerine kadar sektörün farklı temsilcileri aynı çatı altında buluştu. Organizasyon, koku dünyasının dikkatini İstanbul’a çekerken, Türkiye’nin küresel koku pazarındaki konumunu güçlendiren simgesel bir buluşma olarak öne çıktı.

Gecenin öne çıkan anlarından biri, Fransız koku tarihinin saygın isimlerinden, şövalye nişanlı tarihçi ve koku uzmanı Élisabeth de Feydeau’nun sahneye çıkmasıyla yaşandı. Feydeau, Türk parfüm sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan MG International Onursal Başkanı Mişel Gülçiçek’e “Yaşam Boyu Hizmet Ödülü”nü takdim etti.

“Koku kültürümüzü global ölçekte yeniden konumlandıran bir organizasyon”

MG International Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Beşbıçak, “Marie Claire Türkiye Parfüm Ödülleri’nin ülkemizde ilk kez hayata geçirilmesi, Türkiye’nin köklü koku mirasının ve güçlü üretim kapasitesinin uluslararası alanda hak ettiği görünürlüğe ulaşması açısından son derece değerli ve stratejik bir adım. Bu organizasyon, koku kültürümüzü global ölçekte yeniden konumlandıran güçlü bir vitrin sunuyor. MG International olarak, bu zengin mirası global vizyonumuzla ileriye taşımayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu tür platformların, Türkiye’nin koku alanındaki benzersiz hikâyesini daha geniş kitlelere ulaştıracağına ve katma değer sağlayan yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Ayrıca birlikte çalıştığımız değerli markaların bu prestijli platformda ödüllendirilmesinden büyük mutluluk duyuyor, başarılarını tebrik ediyoruz. Bu buluşmanın Türkiye’yi dünya koku sahnesinde daha güçlü bir konuma taşıyacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.