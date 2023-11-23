MG International ve ZEN Diamond ile iş birliği yaptı

EKONOMİ / KOCAELİ

MG International Fragrance Company, Dubai'deki prestijli Beauty World Middle East Fuarı’nda ZEN Diamond ile gerçekleştirdiği iş birliğini tanıttı. ZEN Diamond'ın yeni koleksiyonundan ilham alan 4 kadın ve 4 erkek parfümünü sergiledi. Sapphire, Diamond, Ruby ve Emerald adlarını taşıyan ZEN Diamond'ın özel parfüm serisi ve mücevher koleksiyonu, her iki sektörün ağlarını ve yeni potansiyellerini güçlendirmek amacıyla serginin ziyaretçilerine sunuldu.

MG International Fragrance Company Dubai'de World Trade Centre'da faaliyet gösteren showroomunun ilk yıl dönümünü de fuarda 35 ülkeden gelen yerel ve uluslararası ziyaretçilerin katılımıyla kutladı. Beauty World Middle East Dubai’de ayrıca MG International parfümörleri ve bölgesel uzmanları tarafından geliştirilen 7 binden fazla formülü içeren özel Gulf Koleksiyonu, Oud, Amber, Chypre, Musk, Woody, Oriental, Aromatic, Floral, Fresh ve Niche esans kategorileri de sergilendi. Orta doğudaki mücevher ve parfüm buluşması ile MG International ve ZEN güzel bir işbirliğine imza atmış oldu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, bölgenin parfümler açısından en büyük iki pazarını oluştururken, Orta Doğu'daki parfüm pazarının 2027 yılına kadar 4,4 milyar doları aşması beklenmektedir.