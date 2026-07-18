MHP Konya Milletvekili Kalaycı: Ekonomide üretim ve esnaf desteklenmeli

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selçuklu İlçe Başkanlığı’nın 15. Olağan Kongresi, geniş katılımla gerçekleştirildi. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın yanı sıra Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da katıldı. Kongrede ilçe başkanlığında görev değişimi yaşanırken, Kemal Dığrak görevi Hüseyin Kavas’a devretti.

Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı partisinin “Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda” temasıyla düzenlenen Selçuklu İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk milletinin birlik ve beraberliği sayesinde bertaraf edildiğini belirterek, FETÖ ile mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Kalaycı, “15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” mesajı verirken, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Konuşmasının önemli bölümünü ekonomiye ayıran Kalaycı, küresel savaşlar ve jeopolitik gerilimlerin ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğini ancak Türkiye ekonomisinin güçlü üretim kapasitesi sayesinde dayanıklılığını koruduğunu söyledi. Sanayi üretimi ve ihracatta artış yaşandığını belirten Kalaycı, Konya’nın ihracatının da yılın ilk altı ayında yüzde 3,4 yükseldiğini kaydetti.

İş dünyasının en önemli gündeminin finansmana erişim olduğunu dile getiren Kalaycı, imalat sanayisi için açıklanan yeni kredi paketlerini olumlu bulduklarını ifade etti. Bankaların kredi tahsis süreçlerinin kolaylaştırılması, kefalet ve teminat şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, ihracatçılara sağlanan döviz dönüşüm desteğinin süresinin uzatılması ve artırılmasının da önem taşıdığını söyledi.

Esnaf, çiftçi ve emeklilerin ekonomik şartlar nedeniyle desteklenmesi gerektiğini belirten Kalaycı, küçük esnaf üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi, BAĞ-KUR prim gün sayısının 7 bin 200’e düşürülmesi ve kredi kartı komisyon oranlarının makul seviyelere çekilmesi çağrısında bulundu. Emeklilerin alım gücünün artırılması gerektiğini ifade eden Kalaycı, memurlara verilen seyyanen artışın emeklilere de yansıtılmasını, ayrıca düşük gelirli ailelere yönelik asgari gelir desteği uygulamasının hayata geçirilmesini önerdi.

Kalaycı, konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunlarını çözme konusunda kararlı olduğunu belirterek, Selçuklu İlçe Kongresi’nin MHP teşkilatına, Konya’ya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, aziz şehitler ve dava büyüklerini rahmet ve minnetle andı.