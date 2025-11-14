MHP Konya Milletvekili Kalaycı: “Konya turizmden payını alamıyor”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde Konya turizminin sorunlarını gündeme taşıdı.

Turizm sektörünün 2025 yılı 9 aylık performansı da memnuniyet verici olduğunu belirten Mustafa Kalaycı, “Ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 2024 yılında yüzde 9 artarak 62 milyon 232 bin kişi olarak gerçekleşmiştir. Turizm gelirimiz ise yüzde 8,3 artışla 61,1 milyar dolara yükselmiştir. Bu dönemde ziyaretçi sayısı yüzde 1,8 artışla 49 milyon 173 bin kişi, turizm gelirimiz ise yüzde 5,7 artışla 50 milyar dolar gerçekleşmiştir” dedi.

“Konya, turizm sektöründen payını alamamakta”

Turizm gelirlerinin ekonomi için önemli bir kaynak olduğunu hatırlatan Kalaycı,”Konya, turizm sektöründen ekonomik anlamda kendisine düşen payını alamamakta ve sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle turizmde bir cazibe merkezine dönüşememektedir. Coğrafi konumu, doğal güzellikleri ve kendine has dokusuyla, turizm bakımından oldukça büyük bir potansiyele sahip olan Konya bu potansiyelinin oldukça gerisindedir. Şehrimize gelen turistler genellikle günübirlik ziyaret etmektedir. Turistlerin büyük bir bölümü tur acenteleri tarafından paket programlarla gelmekte ve gelen turistlerin büyük bir kısmı birkaç noktayı ziyaret ederek konaklama yapmadan ayrılmaktadır” şeklinde konuştu.

Konya’da UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Çatalhöyük Neolitik Alanı, Beyşehir Eşrefoğlu Camii ve Anadolu Selçuklu medreseleri başta olmak üzere çok sayıda kültürel değer bulunduğunu belirterek Konya’nın Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış bir şehir olduğunu söyleyen Kalaycı, “Bir başkent daima başkenttir, ne kadar susturulursa susturulsun yine konuşur” diyerek şehrin tarihi önemine de dikkat çekti.

Beyşehir Gölü ve çevresinin turizm açısından keşfedilmeyi bekleyen bir alan olduğunu vurgulayan Kalaycı, şehrin geleneksel el sanatları, termal ve gastronomi turizmi potansiyelini de hatırlattı. Ayrıca Konya’nın kongre turizmi için de uygun altyapıya sahip olduğuna değindi.

“Turistlerin şehirde kalmasını sağlayacak projeler geliştirilmeli”

Kalaycı, Çatalhöyük Neolitik Kenti’nin tanıtım eksikliğine de dikkat çekerek, “Göbeklitepe örneğinde görüldüğü gibi tanıtım, turist akışını doğrudan etkiliyor. İnsanlık tarihinin ilk yerleşimlerinden biri kabul edilen ve Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde kayıtlı 22 yerinden biri olan Çumra ilçemizdeki Çatalhöyük Neolitik Kenti’ne mükemmel bir karşılama merkezi de yapılmakla birlikte tanıtım eksikliğinden dolayı yeterince bilinmemektedir” dedi. Mevlana ve Nasreddin Hoca etkinliklerinde yenilik yapılması ve şehirde turistlerin daha uzun süre kalmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesi gerektiğini de belirtti.

“Konya, daha fazla teşvik alabilmeli”

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve merkezleri arasında Konya’nın bulunmadığını aktaran Kalaycı, “Teşvik sisteminde, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarına önemli destek sağlanmaktadır. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve merkezleri arasında maalesef Konya bulunmamaktadır. Konya'nın açık hava müzesi görünümündeki kent merkezi başta olmak üzere, kültür ve turizm yönünden büyük önem arz eden yerleri kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilmelidir. Böylelikle turizm yatırımları için daha fazla teşvik alabilmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.

Son olarak, Kültür ve Turizm Bakanı’na seslenen Kalaycı, “Geçen yıl ki bütçe görüşmelerinde de ifade etmiştim. Selçuklu Sultanlarına ait naaşların bedensel bütünlüğünü sağlayıp kimliklendirmek ve tekrar defnetmek amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda 17 Selçuklu sultanından 13'ü naaş kalıntılarından kesin olarak belirlenmiştir. Defin işlemi beklenmektedir. Defin işlemi tarihi görev, mili vefanın omuzlarımıza yüklediği ertelenemez bir sorumluluktur. Selçuklu Sultanlarının görkemli bir devlet töreniyle defni ne zaman yapılacaktır” dedi.