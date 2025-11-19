MHP Konya Milletvekili Kalaycı: “Konya’ya yatırımların hızı artmalı”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde Konya’nın ulaşım ve altyapı projelerine dair taleplerini paylaştı. Kalaycı, Türkiye’nin merkezinde yer alan Konya’nın, yatırım ve ulaşım projelerinde öncelikli il olması gerektiğini vurguladı.

Kalaycı, Konya’nın limanlara uzaklığının, sanayici ve ihracatçılar için demiryolu projelerinin önemini artırdığını belirterek, “Konya’dan Mersin ve Adana’ya hızlı tren ne zaman hizmete girecek?” sorusunu gündeme taşıdı. Yüksek hızlı trenin Ankara-Konya hattının 2011, Konya-Karaman hattının 2022 yılında açıldığını hatırlatan Kalaycı, “İnanıyoruz ki, kısa zamanda Konya’dan Bursa’ya, İzmir’e, Mersin’e, Adana’ya, Gaziantep ve Şanlıurfa’ya da, hatta Musul, Bağdat ve Basra’ya kadar hızlı trenle seyahat imkanı olacaktır” dedi.

“Konya-Alanya yolu ne zaman tamamlanacak?”

Konya-Antalya arasındaki hızlı tren projesi ile seyahat süresinin 1 saat 15 dakikaya düşürüleceğine dikkat çeken Kalaycı, “Konya-Alanya arasını 2 saate indirecek olan bölünmüş yol projesi kapsamında Konya-Karaman Ayrımı-Belören-Hadim Yolu büyük ölçüde tamamlanmış, dünyanın en büyük viyadükleri arasında ikinci, Türkiye'nin de ilk yüksek ayaklı viyadüğü olan bin 372 metrelik Eyiste Viyadüğü 2022 yılında hizmete açılmıştır. Kuşyuvası tünelleri ve bölünmüş yolun geri kalanı ne zaman tamamlanacaktır? Bölgenin bir asırlık rüyası ne zaman gerçek olacaktır? Yine yapımı devam etmekte olan Konya Karaman-Silifke arası 3 bin 300 metrelik Sertavul tüneli, Medreselik Viyadüğü ve bağlantı yolları ne zaman hizmete sunulacaktır?” diye sordu.

"Şehir içi ulaşımda önemli adımlar atılıyor"

Kalaycı, şehir içi ulaşımda da önemli adımlar atıldığını belirterek, KONYARAY projesi kapsamında metro ve tramvay hatlarının hızla tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi. Çevre yolu çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Kalaycı, Konya’nın raylı sistemlerle donatılması ve kent içi trafiğin rahatlaması gerektiğini ifade etti.

Konya’nın çevre dostu ulaşım ve sağlıklı yaşam hedeflerine de değinen Kalaycı, kentin 2026 yılında Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilmesinin önemine dikkat çekerek, “Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip Konya'da, çevre dostu ulaşım desteklenmekte ve sağlıklı yaşam teşvik edilmektedir. Türkiye'de 550 kilometre ile en uzun bisiklet yolunu yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet Ulaşım Master Planı Projesi ile UNESCO Uluslararası İdealkent Ödülü'nün sahibi olmuştur. Konya, Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilmiştir” dedi.

“Konya’ya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü kurulmalı”

Konya’ya Ulaştırma Bölge Müdürlüğü kurulmasını talep eden Kalaycı, “13 ilde bölge müdürlüğünüz var. Ulaşım ağı, nakliyeci sayısı gibi birçok özellikler yönüyle önceliği olması gereken Konya'da bölge müdürlüğü kurulmasını talep ediyoruz. Konya, nakliye sektöründe ülke genelinde ilk sıralardadır. Yetki belgeleri ile SRC işlemleri bölge müdürlüklerince düzenlenmektedir. Konya’da Bölge Müdürlüğü olmaması şoför esnafımızın zaman ve maddi kaybına neden olmaktadır. Bölge müdürlüğünün Konya'da kurulmasıyla 31 ilçemizle birlikte çevre iller de bundan faydalanacaktır” şeklinde konuştu.

“Sanayi, tarım, turizm şehri olan Konya’ya sivil havalimanı istiyoruz”

Konya havalimanında askeri amaçlı kullanımla ilgili sorunlar, uçuş iptalleri ve gecikmeler yaşandığını aktaran Kalaycı, “Kötü hava koşullarında uçaklara güvenli iniş imkânı sağlayan olan Aletli İniş Sistemi (ILS) Konya’da maalesef hala yoktur. Yoğun sisin olduğu kış aylarında Konya’ya hava ulaşımı yapılamamaktadır. Sanayi, tarım, turizm şehri olan Konya’da tam bir sivil havalimanının olmayışı ekonomik kayba da sebebiyet vermektedir. Konya yıllardır talep ettiği uluslararası sivil hava limanına artık kavuşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Bazı mahallelerimizde cep telefonu çekmiyor ve internet kullanılamıyor”

Konya’da halen bazı mahallelerimizde ve yerleşim birimlerinde cep telefonlarının çekmediğini ve internetin kullanılamadığını aktaran Kalaycı, “Bu mahallelerimizin cep telefonu ve internet kullanabilmeleri için gerekli yatırımların hızla yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Kalaycı, konuşmasını, “Konya’ya yapılan tüm yatırımlar için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve önceki bakanlarımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın fedakar çalışanlarına ve projelerde emeği geçen herkese Konya adına çok teşekkür ediyorum” sözleriyle tamamladı.