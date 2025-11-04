MHP Konya Milletvekili Kalaycı: “Marmara sıkıştı, yerel kalkınma için ilçe bazlı teşvik şart”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki güçlü ilerleyişinin sürdürülmesi için yapısal dönüşümün hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi sayesinde kritik alanlarda dışa bağımlılığını hızla azalttığını vurgulayan Kalaycı, savunma sanayindeki başarıya dikkat çekerek, “havacılık ve savunma sanayisinde şampiyonlar ligindeyiz. Yerli ve millî uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, çeşit çeşit silahlar, füzeler, zırhlı araçlar ve insansız hava araçlarını artık kendimiz üretiyoruz. Milletimizi gururlandıran gök kubbemizi oluşturuyoruz. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz. Küresel İHA pazarının yüzde 68’ini Türkiye'nin markaları elinde bulundurmaktadır. Havacılık ve savunma sanayi ihracatında dünyanın 11. ülkesi konumundayız. Yerli ve millî üretim potansiyelinin tümüyle harekete geçirilmesi; savunma sanayide yakalanan ileri teknolojinin başka alanlarda da elde edilmesi hedeflenmelidir” dedi.

“Sanayide baskı arttı, yatırım hızlanmalı”

Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, depremler, yüksek faiz oranları ve dezenflasyon politikasının sanayi üzerindeki yükü artırdığını kaydeden Kalaycı, “Son yıllarda yaşanan ve dünya ekonomisini de olumsuz etkileyen küresel krizler, savaşlar belirsizlikler ve dalgalanmalar ile ülkemizde meydana gelen deprem felaketi, uygulanmakta olan dezenflasyon politikaları ve yüksek faiz oranları Türkiye ekonomisi, özellikle de sanayi sektörümüz üzerinde ciddi baskı oluşturmuştur. Sanayi sektörünün GSYH içindeki payı düşüyor. Sürdürülebilir büyüme için yatırımın artırılması ve teknolojik dönüşümün hızlandırılması gerekiyor” diyerek sanayi üretimindeki toparlanmanın ihracata da olumlu yansıdığını belirterek, ivmenin korunması gerektiğini söyledi.

“Marmara sıkıştı, Anadolu şaha kalkmalı”

Kalaycı, sanayi yatırımlarının coğrafi dağılımına ilişkin önemli bir öneri de getirerek, “Bilindiği üzere Marmara Havzası ağır sanayi yatırımlarından dolayı sıkışmıştır. Sürdürülebilir kalkınma için sanayinin Anadolu'daki yeni merkezlere doğru kaydırılması gerektiği açıktır. Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu amaçla 1. Bölgeden 4., 5. ve 6. Bölgeye taşınan yatırımların istihdam teşviki kapsamına alınması önemlidir. Bu uygulama daha da geliştirilerek Anadolu’yu şaha kaldırmak için yeni bir fırsata dönüştürülmelidir” ifadelerini kullandı.

Konya için ilçe bazlı teşvik modeli

Konya’nın yüzölçümü ve nüfus büyüklüğü itibarıyla birçok ülkeden büyük olduğuna dikkat çeken Kalaycı, ilçelerin mevcut teşvik sisteminden yeterince yararlanamadığını söyledi. Ereğli, Akşehir, Seydişehir, Beyşehir, Ilgın ve Karapınar gibi potansiyeli yüksek ilçelerin alt bölge teşvikleri dışından kaldığını, bunun yerel kalkınmanın önünde engel oluşturduğunu belirten Kalaycı, “Her il için sadece dört yatırım konusunun desteklenmesi yeterli ve adil değil. İlçe bazlı teşvik sistemi geliştirilmeli. Göçü tersine çevirmek için her ilçenin hedef sektörü belirlenmeli.” dedi.

Konya'nın diğer 20 ilçesinde belirli yatırımların üçüncü bölge, bu yatırımlardan OSB'lerde yapılanlar ise dördüncü bölge teşvikinden yararlanabildiğini dile getiren Kalaycı: “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması'na göre söz konusu ilçelerimizden Çumra ve Sarayönü dördüncü kademe; Hüyük, Kadınhanı, Çeltik, Yunak, Bozkır, Doğanhisar, Derebucak, Güneysınır, Altınekin, Akören, Hadim, Yalıhüyük, Tuzlukçu, Taşkent, Emirgazi ve Halkapınar beşinci kademe; Ahırlı ve Derbent ise altıncı kademede yer almaktadır. 18 ilçemizin OSB'si de olmadığından iki alt bölge teşviklerinden yararlanamamaktadır. Dolayısıyla 3. Bölge teşviklerinden yararlanabilen bu ilçelerimiz acaba beşinci ve altıncı bölgede yer alan il ve ilçelerden çok mu gelişmiş durumdalar? Olmadığı açıktır. Bu ilçelerimize potansiyeli olan alanlarda dahi yatırım gelmemekte ve sürekli göç vermektedir. Kuşkusuz, tüm illerimizde benzer durum söz konusudur. Yerel kalkınmayı sağlamak; köy, belde ve ilçelerdeki potansiyeli değerlendirmek, şehre göçü tersine çevirmek için ilçe bazlı teşvik sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. Esasen, her bir ilçe için hedef sektörlerin belirlenmesi ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi'nde bulundukları kademeye karşılık gelen bölge teşviklerinden yararlandırılmaları yerel kalkınma açısından daha isabetli olacaktır” şeklinde konuştu.