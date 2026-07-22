MHP Konya Milletvekili Kalaycı: Türkiye'nin üretim gücünü artıracak adımları destekliyoruz

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kanun teklifiyle nükleer enerji santrali yatırımlarına kapsamlı vergi teşvikleri getirildiğini belirten Kalaycı, bu düzenlemelerin Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kurulu güce ulaşma hedefi açısından kritik önem taşıdığını söyledi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçileceğini ifade eden Kalaycı, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak hedefimiz, Türkiye'nin nükleer enerji konusunda teknoloji ve bilgi üreten, yeni teknolojiler geliştiren ülkeler sınıfına girmesidir." dedi.

PTT personeline ilişkin düzenlemelere de değinen Kalaycı, çalışanların iş güvencesi ve özlük haklarının mutlaka korunması gerektiğini vurguladı. Kamuda liyakati esas alan yeni bir personel sistemine ihtiyaç bulunduğunu belirten Kalaycı, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak kamuda ehliyeti ve liyakati esas alacak, statü ve istihdam karmaşasını giderecek, ücret adaletini sağlayacak bir kamu personel sisteminin oluşturulmasını gerekli görüyoruz." diye konuştu.

Özel öğretim kurumlarında görev yapan yaklaşık 200 bin öğretmenin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini de dile getiren Kalaycı, bu alandaki düzenlemelerin öğretmenlerin özlük haklarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalaycı, küresel savaş ve gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat kapasitesini koruduğunu belirtti. İmalat sektöründe istihdamı koruyan işletmelere verilen aylık 3 bin 500 liralık desteğin 2027 ve 2028 yıllarında da devam edeceğini hatırlatan Kalaycı, turizm sektörüne yönelik istihdam desteklerinin de teklif kapsamında yer aldığını söyledi. "Belli çevrelerin kara propagandasına karşın Türkiye ekonomisi gücünü ve dayanıklılığını korumaktadır." ifadelerini kullandı.

Emeklilere yönelik düzenlemelere de değinen Kalaycı, kanun teklifiyle en düşük emekli aylığının yüzde 17,76 artırılarak 23 bin 552 liraya çıkarılacağını belirtti. Bunun yaklaşık 5,1 milyon emekli, dul ve yetimi ilgilendirdiğini söyleyen Kalaycı, yalnızca taban aylığın artırılmasının maaş adaletsizliğini çözmeyeceğini ifade ederek, "Prim-maaş dengesi sağlanarak emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve emekli aylıklarının iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Cumhur İttifakı'nın ekonomik istikrarı güçlendirmeye ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmeye kararlı olduğunu vurgulayan Kalaycı, MHP Grubu olarak kanun teklifine "kabul" oyu vereceklerini belirtti.