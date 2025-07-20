MHP Konya Milletvekili Kalaycı: "Vergi düzenlemeleri kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayacak"

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen yasa teklifi kapsamında Genel Kurul’da yaptığı konuşmasında, vergi düzenlemeleri, denetim yapısının güçlendirilmesi ve yatırım teşvikleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kalaycı, teklif kapsamında döviz bürolarının pay devirleri sırasında ödeyecekleri ücretlere ilişkin yeni düzenlemelere dikkat çekerek, bu adımların sermaye yapılarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Vergi sisteminin daha sade ve anlaşılır hale getirilmesine yönelik yaklaşımların önemine vurgu yapan Kalaycı, teklifin, vergi indirim ve istisnalarına yönelik çeşitli düzenlemeler içerdiğini, kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sunacak maddeler barındırdığını belirtti.

“Mali müşavirlerin yaşadığı sorunlara çözüm getirilmesi gerekmektedir”

Konuşmasında mali müşavirlerin görev alanına da değinen Kalaycı, “Kayıt dışılıkla mücadele, vergi tahsilatı ve vergi bilincinin yerleştirilmesinde çok önemli bir işleve sahip olan mali müşavirlerin yaşadığı sorunlara çözüm getirilmesi gerekmektedir.Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları birçok veri mali müşavirler tarafından hazırlanmaktadır. Bu itibarla, mali müşavirler tarafından beyanname, bildirim ve formlar ile mali belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenlenebilmesi amacıyla yapılan veri paylaşımlarından katılma payı alınmaması uygun olacaktır.Yoğun iş yükü altında çalışan ve birçok sorumluluk yüklenen mali müşavirlerin aynı verilere dayalı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesini, ayrıca yasayla düzenlenen mali tatil uygulamasının meslek mensuplarının ve çalışanlarının rahatça dinlenebileceği bir dönem haline dönüştürülmesini gerekli görüyoruz” dedi

Yatırım teşviklerinde yerel odaklı uygulama

Kalaycı, 9 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle birlikte her il için belirlenen dört yerel yatırım konusunun desteklendiğini hatırlatarak, bu uygulamanın bölgesel kalkınmayı destekleme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Kalaycı, “Konya için belirlenen 4 yatırım konusu, raylı taşımacılık için demiryolu araçlarına ait parçaların üretimi, mermi üretim tesisi, MIM teknolojisiyle askeri silah parçaları ve soğuk dövme namlu üretimi ile yem katkı maddeleri/buzağı mama üretimidir. İller için yatırım konularının belirlenmesi çok önemlidir ve destekliyoruz. Bununla birlikte, nüfusuna, yüzölçümüne ve ülkemizin ihtiyacı olan yatırım konularına dair potansiyeline bakılmadan her il için 4 yatırım konusunun desteklenmesi teşvik sisteminin amacına tam olarak hizmet etmeyecektir. Zira, bugün yüzölçümü birçok ülkeden büyük iller ve nüfusu birçok ilden büyük ilçeler bulunmaktadır” diye konuştu

İlçe bazlı kalkınma vurgusu

Kalaycı, ilçelere özel hedef sektörlerin belirlenmesinin, yerel kalkınma açısından daha işlevsel olabileceğini belirtti. İlçe bazlı teşvik sisteminin geliştirilmesinin, yatırım potansiyelinin daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağını dile getirerek, “Teşvik sisteminde 2. Bölgede yer alan Konya’nın merkez dışındaki Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Kulu, Cihanbeyli ve Karapınar ilçeleri, alt bölge teşvikinden yararlanan ilçeler arasında da yer almamaktadır. Halbuki bu ilçelerimizin gelişme potansiyeli yüksektir. Dolayısıyla bu uygulama sözkonusu ilçelerimize bir fayda sağlamayacak, daha küçük illerle aralarında eşitsizlik oluşturacaktır. Bu itibarla gelişme potansiyeli yüksek olan ilçeler için de yatırım konuları belirlenmesi yerel kalkınma açısından daha yararlı olacaktır. Konya’nın diğer 20 ilçesinde ise belirli yatırımlar bir alt bölge yani 3. bölge, bunların OSB’lerinde ise iki alt bölge yani 4. bölge teşvikinden yararlanılabilmektedir” dedi.