MHP Konya Milletvekili Kalaycı’dan esnaf ve çiftçi için yapılandırma çağrısı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu’nda bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerinde yaptığı konuşmada, küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Bölgedeki savaş ve gerilimlerin enerji arzı ile fiyatlarda ciddi şoklara yol açtığını belirten Kalaycı, Türkiye’nin ise enerji kaynaklarını çeşitlendiren yatırımları sayesinde arz güvenliği sorunu yaşamadığını ifade etti. Türkiye’nin artık yalnızca bir enerji geçiş ülkesi değil, enerji güvenliği ve istikrarının merkezi haline geldiğini söyledi.

“Devir Türk Devri”

Savunma sanayiindeki yerli üretim kapasitesine dikkat çeken Kalaycı, Türkiye’nin İHA, SİHA, uçak, tank, gemi ve füze sistemlerinde önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, “Devir Türk devridir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin savunma sanayii ihracatında dünyada 11’inci sıraya yükseldiğini kaydeden Kalaycı, teknoloji hamlesinin yapay zekâ, siber güvenlik, sağlık, tarım ve enerji teknolojileri gibi alanlara da yayılması gerektiğini dile getirdi.

"Türkiye ekonomisi küresel zorluklara rağmen dayanıklılığını korumakta"

Türkiye ekonomisinin küresel zorluklara rağmen üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle dayanıklılığını koruduğunu ifade eden Kalaycı, nisan ayında ihracatın yüzde 22,3 arttığını söyledi. Görüşülen kanun teklifinde Türkiye’nin uluslararası finans, yatırım ve teknoloji açısından cazibe merkezi haline getirilmesine yönelik vergi kolaylıklarının yer aldığını belirten Kalaycı, özellikle üretim yapan sanayi kuruluşları ile tarımsal üretim yapan kurumlara kurumlar vergisinde indirim öngören düzenlemeyi önemli bulduklarını ifade etti.

Konuşmasında KOBİ’lerin finansmana erişim sorunlarına da değinen Kalaycı, kredi tahsis süreçlerinin iyileştirilmesi, kefalet limitleri ve teminat şartlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. İhracatçılara verilen döviz dönüşüm desteğinin sürdürülmesi ve artırılması gerektiğini belirten Kalaycı, esnafın ise vergi affından çok uygun şartlarda yapılandırma talep ettiğini dile getirdi.

"Havzalar arasında su transferi yapılmalı"

Tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerinde bu yıl yağışların çiftçiyi sevindirdiğini ancak mazot ve gübre maliyetlerinin üreticiyi zorladığını kaydeden Kalaycı, hububat başta olmak üzere tarım ürünlerinin alım fiyatlarının maliyet artışları dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi. Kalaycı, sürdürülebilir tarım için havzalar arası su transferinin önemine dikkat çekerek, “Özellikle ülkemizin en büyük tarım havzalarından biri olan bereketli Konya Ovası’na dış kaynaklardan acilen su getirmek mecburiyetinde olduğumuz asla unutulmamalıdır” dedi.

"Esnaf vergi affı değil, uygun şartlarda yapılandırma talep ediyor"

Kanun teklifiyle, kamu alacaklarının tecilinde azami taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarılmakta ve teminatsız tecil tutarı 250 bin liradan bir milyon liraya yükseltileceğini söyleyen Kalaycı, “Olumlu bir düzenleme olmakla birlikte esnafımız tecil faizinden dert yanmakta, vergi ve prim borçlarının uygun şartlarda yapılandırılmasını talep etmektedir. Esnafın talebi vergi affı değil, 7440 sayılı sayılı kanunla yapılan yapılandırmanın bir benzerinin yapılmasıdır. Yapılandırma uygulamalarının vergi sistemine güveni sarstığı, sürekli bir beklenti ortamının doğmasına neden olduğu doğrudur. Ancak öncelikle mevcut vergi adaletsizliği dikkate alınarak herkesin mali gücüne göre vergi ödemesini sağlayacak vergi reformu yapılmalıdır. Bu itibarla içinden geçtiğimiz zorlu dönem de dikkate alınarak vergi ve prim borçlarına uygun şartlarda bir yapılandırma yapılması esnafımıza ve çiftçimize nefes aldıracak, kamu alacaklarının tahsilatını da hızlandıracaktır. Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere sağlanan mevcut vergi indiriminin de daha cazip hale getirilmesi gerekli görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Küçük esnafın ve çiftçinin vergi ile prim yükünün azaltılması gerektiğini ifade eden Kalaycı, BAĞ-KUR prim gün sayısının 7 bin 200’e düşürülmesini önerdi. Perakende sektörüne yönelik yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini de belirten Kalaycı, AVM ve zincir marketlerin şehir merkezlerinde şube açmalarının kurallara bağlanmasını istedi. e-ticaret platformlarının esnaftan aldığı yüksek komisyon oranlarına da tepki gösteren Kalaycı, banka POS komisyonlarının düşürülmesi çağrısında bulundu.

Basit usule tabi yaklaşık 850 bin esnafın 2021 yılında gelir vergisinden müstesna tutulduğunu hatırlatan Kalaycı: “Büyükşehirlerin 30 binin üzerinde nüfusa sahip ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf, bu yıl gerçek usule tabi tutulmaları nedeniyle önemli mali yük ve sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Özellikle küçük esnaf bakımından uygulamanın gözden geçirilmesini, basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyanların gerçek usulden çıkarılmasını gerekli görüyoruz” dedi.