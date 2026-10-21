MHP Konya Milletvekili Kalaycı’dan fon soruşturması çağrısı: "Sorumlular tek tek ortaya çıkarılmalı"

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, tasfiyesine karar verilen fonlarda yaşanan sorunları ve sermaye piyasalarındaki denetim süreçlerini değerlendirdi. Yaşananların bir anda ortaya çıkmış gibi görünmesine rağmen çeşitli göstergeler, yargı süreçleri, uluslararası endeks kurumlarının uyarıları ve şikâyetlerin sürecin önceden işaretlerini verdiğini gösterdiğini belirten Kalaycı, kamusal denetim mekanizmalarının zamanında müdahale edip etmediğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Sürecin takibinde geç kalındığına işaret eden Kalaycı, gözetim ve denetimdeki eksikliklerin tüm yönleriyle incelenmesini istedi.

“Kimin sorumluluğu varsa hesabını vermeli”

Sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurumların atılan adımları kamuoyuna açıklaması gerektiğini vurgulayan Kalaycı, fiili dolaşım oranı düşük hisselerde ekonomik gerçeklikle açıklanamayan fiyat hareketlerine karşı hangi işlemlerin yapıldığının ortaya çıkarılmasını istedi. Yargı ve uluslararası endeks kurumlarından gelen uyarıların yanı sıra şikâyetlerin nasıl değerlendirildiğinin, manipülasyon yaptığı iddia edilen fonlara likidite sağlayan işlemlere izin verilip verilmediğinin ve kısa sürede gerçekleştirilen işlemlerle elde edildiği öne sürülen haksız kazançlara neden engel olunamadığının araştırılması gerektiğini belirtti.

Kalaycı, fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışlar ile yurt dışına yapılan para transferlerinin de açıklığa kavuşturulmasını isteyerek, “Başta SPK, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, MASAK ve BDDK gibi düzenleme ve denetleme organlarında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermeli, bu süreçteki sorumlulukları sonuna kadar soruşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Haksız kazanç haramdır, zehirdir, zıkkımdır”

Sürecin odağında, borsadaki sığ hisseleri kullanarak vatandaşların birikimlerini haksız biçimde elde ettiği öne sürülen kişi ve yapıların bulunduğunu belirten Kalaycı, küçük yatırımcıların haklarının korunması ve mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşların alın teriyle biriktirdiği kaynakların korunmasının önemine dikkat çeken Kalaycı, haksız kazanç sağladığı tespit edilenlerin elde ettikleri gelirlerin geri alınması ve mağdurların kayıplarının karşılanması çağrısında bulundu.

Kalaycı, “Milletimizin alın teri, helal emeği olan kaynaklarını hiç edenlere, vatandaşlarımızın ekmeğinden aşıranlara kesinlikle göz açtırılmamalı, haksız sağlanan kazançlara tümüyle el konulmalı, mağdurların kayıpları da buradan karşılanmalıdır. Piyasa dolandırıcısı vicdansızlar bilsinler ki, sağladıkları haksız kazanç haramdır, zehirdir, zıkkımdır, burunlarından fitil fitil gelecektir. Bunların kimler olduğunun listesi de mutlaka milletimize açıklanmalıdır” dedi.

Yapay zekâ destekli denetim sistemi önerisi

Sermaye piyasalarında güvenin güçlendirilmesi için denetim mekanizmalarının daha etkin, şeffaf ve teknolojik altyapıyla desteklenen bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade eden Kalaycı, ekonomik gerçeklikle açıklanamayan fiyat hareketlerinin ve haksız kazançların önüne geçecek yapay zekâ destekli bir otokontrol sistemi kurulmasını önerdi. Olağan dışı işlemlerin hızlı biçimde tespit edilmesi gerektiğini belirten Kalaycı, yetkililerin değerlendirme ve karar süreçlerini beklemeden sistemin otomatik olarak devreye girebilmesi ve gerektiğinde işlemleri durdurabilmesi gerektiğini kaydetti.

MHP'nin ekonomi programında sermaye piyasalarının güçlendirilmesi ve küçük yatırımcının korunmasının temel hedefler arasında bulunduğunu belirten Kalaycı, reel ekonominin finansman ihtiyacını karşılayan, işlem maliyetlerinin düşük olduğu, teknolojik ve beşerî altyapısı güçlü, etkin denetlenen ve şeffaf işleyen bir mali piyasa yapısının oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

“Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır”

Konuşmasında kamu kurumlarındaki denetim kapasitesine de değinen Kalaycı, uzman, murakıp, müfettiş ve denetçi gibi kariyer meslek mensuplarının özlük haklarında yaşanan gerilemenin nitelikli personelin kamudan ayrılmasına yol açtığını söyledi. Başta SPK, BDDK ve Vergi Denetim Kurulu olmak üzere birçok kurumun bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Kalaycı, kariyer meslek mensuplarının özlük haklarının zaman geçirilmeden iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fon soruşturması kapsamında yargı ve denetim süreçlerinin işlediğini, küçük yatırımcıyı korumaya yönelik yasal adımların da atıldığını kaydeden Kalaycı, MHP olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti. Alınacak tedbirlerle sermaye piyasalarının daha güvenilir ve dayanıklı bir yapıya kavuşacağına inandıklarını söyleyen Kalaycı, “Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır, finansal sistem güçlüdür, makroekonomik görünümde önemli bir sorun yoktur” dedi. Türkiye'nin huzur ve güven ortamının korunması gerektiğini de vurgulayan Kalaycı, sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algılara ve kışkırtıcı paylaşımlara itibar edilmemesi, resmi açıklamaların esas alınması çağrısında bulundu.