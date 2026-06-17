MHP Konya Milletvekili Kalaycı'dan tarım, esnaf ve kamu çalışanlarına yönelik düzenleme çağrısı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif görüşmeleri sırasında tarım, esnaf ve kamu çalışanlarına ilişkin çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşan Kalaycı’nın açıklamaları, tarım politikalarından taşımacılık sektörüne, vergi düzenlemelerinden emniyet teşkilatının çalışma koşullarına kadar geniş bir alanı kapsadı.

Hububat destekleri ve üretici maliyetleri

Kalaycı, hububat alım fiyatlarında yapılan artışların üretim maliyetlerini karşılaması gerektiğini belirterek, gübre ve mazot başta olmak üzere tarımsal girdilerdeki yüksek fiyat artışlarına dikkat çekti. Destekleme politikalarının verimlilikle uyumlu olması gerektiğini ifade eden Kalaycı, çiftçilerin gelir kayıplarının telafi edilmesi ve ürün bedellerinin daha kısa sürede ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Esnaf ve taşımacılık sektörüne yönelik düzenlemeler

Taksi esnafına ilişkin getirilen süre kısıtlamalarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kalaycı, kazanç tespitinde esneklik sağlanmasının önemine işaret etti. Ticari plaka satışlarına ilişkin vergi düzenlemelerinde ise mevcut ve yeni edinilecek plakalar arasında farklılık oluştuğunu belirtti.

Araç yenileme ve ÖTV düzenlemesi çağrısı

Kalaycı, yolcu ve yük taşımacılığı yapan esnafın araç yenilemesinde ÖTV muafiyeti sağlanmasının gerekli olduğunu ifade ederek, 25 yaş üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yerli araç alımının teşvik edilmesinin hem ekonomik hem de çevresel açıdan katkı sağlayacağını dile getirdi.

Borç yapılandırması ve finansal kolaylıklar

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin olumlu olduğunu ancak gecikme faizleri ve zammı konusunda esnaf lehine yeni kolaylıklar getirilmesi gerektiğini belirten Kalaycı, borç yükünün hafifletilmesinin ekonomik faaliyetleri destekleyeceğini ifade etti.

Esnaf ve perakende düzeni

Perakende sektörü, e-ticaret komisyon oranları ve banka POS kesintilerinin esnaf üzerinde ciddi yük oluşturduğunu söyleyen Kalaycı, bu alanlarda düzenleme yapılmasının rekabet gücünü artıracağını kaydetti.

Emniyet teşkilatına yönelik değerlendirmeler

Emniyet teşkilatında rütbe terfilerinde yaşanan tıkanıklıkların giderilmesi gerektiğini ifade eden Kalaycı, polislerin çalışma koşulları, özlük hakları ve mali düzenlemelerinin iyileştirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Kalaycı, açıklamalarının sonunda üreticiden esnafa, kamu çalışanlarından taşımacılık sektörüne kadar tüm kesimlerin ekonomik koşullarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, düzenlemelerin sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi çağrısında bulundu.