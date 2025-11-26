MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı: “Esnafı ayakta tutacak düzenlemeler şart”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik içeren teklif hakkında önemli uyarılarda bulundu. Mesken kira istisnasının kaldırılmasından noter harcına, esnafa geçecek yeni yüklerden prim oranlarına kadar birçok maddeye dikkat çekti.

Mesken kira gelirinde vergi istisnasının kaldırılmasına dikkat çeken Kalaycı, “Mesken kira gelirlerinde bu yıl 47 bin lira olan vergi istisnası emekliler hariç kaldırılmaktadır. Ayrıca, kira gelirlerinin vergilendirilmesinde kredili konut alımından kaynaklı faizlerin gider kabul edilmemesi düzenlenmektedir, Gayrimenkul devir ve iktisaplarında, beyan edilen bedellerin gerçek durumu yansıtmadığının tespiti halinde aradaki farka yüzde 25 oranında uygulanan vergi ziyaı cezası aradaki farkın bir katına çıkarılmaktadır. Önümüzdeki yıl emlak vergisinde oluşabilecek fahiş artışı gidermek için Genel Kurul görüşmeleri aşamasında sınırlama getirilebilmesi amacıyla iz madde bulunmaktadır. Noterde yapılan sıfır ve ikinci el araçların satış ve devrinde, bin liradan az olmamak üzere binde 2 noter harcı alınması düzenlenmektedir” dedi.

“Küçük esnaf bu yükümlülükleri nasıl karşılayabilecek?”

Kalaycı, büyükşehirlerde nüfusu 30 bini aşan ilçelerdeki esnafın yılbaşından itibaren gerçek usule tabi tutulacak olmasının ciddi sıkıntılar doğuracağını söyleyerek, “Gerçek usulde vergilendirilmesi öngörülen esnaf, yılbaşından itibaren gelir vergisi, geçici vergi, stopaj, KDV gibi vergileri ödeyecek, defter tutacak, vergi beyannamelerini verecek, fatura, gider pusulası gibi belgeleri düzenleyecek, e-fatura, e-defter gibi dijital uygulamalar da zorunlu olacaktır. Dolayısıyla mali müşavir desteği de kaçınılmaz hale gelecektir. Küçük esnaf bu yükümlülükleri nasıl karşılayabilecektir? Özellikle kenar mahallelerde, mahalle aralarında ve taşrada eski adıyla belde ve köylerdeki esnaf bunun altından kalkamaz. Bu itibarla; esnafa mutlaka kolaylıklar getirilmesini, özellikle de Gelir Vergisi Kanunu’na göre basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyanların kapsam dışına çıkarılmasını gerekli görüyoruz. Ayrıca dijital uygulamalar için esnafımızın önemli bir kısmının henüz gerekli altyapıya erişemediği dikkate alınarak geçiş sürecinin kademeli olarak yürütülmesi isabetli olacaktır” şeklinde konuştu

Perakende sektöründe düzenleme çağrısı

MHP’nin esnafın korunması gerektiği görüşünde olduğunu vurgulayan Kalaycı, AVM ve zincir marketlerin şehir içinde şube açmasının kurallara bağlanmasını ve pazar günleri kapalı olmalarını içeren düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.

Kalaycı, yüksek POS komisyonlarının esnaf için ciddi maliyet oluşturduğunu vurgulayarak komisyonların ve süresiz çekim sınırlarının düşürülmesini talep etti. BAĞ-KUR prim gün sayısının 7200’e indirilmesi, küçük esnafın vergi ve prim yükünün azaltılması ve uygun krediye erişimin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Esnafın artan borç yükü nedeniyle vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasını talep ettiğini belirten Kalaycı, “Esnafımızdan vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına dair yoğun talepler gelmektedir. Esasen yapılandırma uygulamalarının vergi ahlakını bozduğu, vergisini düzenli ödeyenlere haksızlık olduğu, vergi sistemine olan güveni sarstığı, sürekli bir beklenti ortamının doğmasına neden olduğu doğrudur. Ancak dezenflasyon politikasının yan etkisiyle borç ve faiz yükü artan esnafımız vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanmaktadır. İçinden geçtiğimiz dönem de dikkate alınarak, uygun şartlarda bir yapılandırma yapılması esnafımız için olumlu olacaktır” dedi.

SGK prim oranlarındaki artış ve emeklilik sistemi

Teklifte tüm sigortalılar için SGK prim oranının 1 puan artırıldığını, işverenlere verilen prim teşviki ise 4 puandan 2 puana indirildiğini aktaran Kalaycı, genç girişimcilere sağlanan bir yıllık prim desteğinin de kaldırıldığını söyledi. BAĞ-KUR ihya prim oranının yüzde 45’e yükseltilmesinin esnaf için ağır bir yük olduğunu belirterek düzenlemenin gözden geçirilmesini istedi.

Emekli aylığı bağlama sistemindeki eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, “Emeklilerimizin onurlu yaşam koşulları sağlanmalıdır” dedi.

Denetim ve mali müşavirlerin yükü

Kayıt dışılıkla mücadelede denetim sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kalaycı, denetim elemanları ve kariyer uzmanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasını istedi. Mali müşavirlerin artan iş yüküne de dikkat çekerek dördüncü geçici vergi döneminin yeniden getirilmesinin yükleri artıracağını ifade eden Kalaycı, “2021 yılında kaldırılmış olan dördüncü geçici vergilendirme döneminin tekrar getirilmesi hem mükelleflere finansman yükü getirecek hem de mali müşavirlerin iş yükünü artıracaktır. Mali müşavirlerin aynı verilere dayalı beyan ve bildirim yüklerinin hafifletilmesi, mali müşavirler tarafından yapılan veri paylaşımlarından katılma payı alınmaması ve enflasyon muhasebesi uygulamasının da gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz” diye konuştu.

E-defter ve beyanname işlemlerinde gecikme cezalarının daha makul hale getirilmesini öneren Kalaycı, vergi sisteminde adalet, esnafın korunması ve ekonomik denge adına teklifin birçok yönüyle yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.