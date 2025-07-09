MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’dan emekli ve çiftçi vurgusu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulu'nda, 11 maddesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3 maddesi Milli Savunma Bakanlığı, 2’şer maddesi de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı faaliyet alanı ile ilgili konulara dair düzenlemelerden oluşan 217 sıra sayılı kanun teklifinin tümü üzerine yaptığı konuşmada emekliler, çiftçiler ve sanayi sektörü başta olmak üzere ekonomik alanlara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında şehitleri anarak başlayan Kalaycı, "Türk Silahlı Kuvvetleri millet ordusudur, kanun ordusudur, kahramanlık onurudur. Teklifin ilk üç maddesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsal işleyişinde bazı düzenlemelere gidilmektedir. Komisyonda da açıkça ifade edildiği üzere yapılan düzenlemeler Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî Savunma Bakanlığının görüşlerini içermektedir. Dolayısıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç ve planlamaları dikkate alınmaktadır” dedi.

“Emeklilerimiz geçmişin gücü, geleceğin aydınlığıdır”

Mustafa Kalaycı, kanun teklifiyle emekli aylıklarında yapılacak artışa dikkat çekerek, "SGK Nisan ayı verilerine göre 16 milyon 879 bin emekli, dul ve yetim bulunmaktadır. Emeklilerimiz geçmişin gücü, geleceğin aydınlığıdır. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 16,67 oranında, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin aylığı ise yüzde 15,57 oranında artırılmıştır.Emekli, dul ve yetim aylıklarını artıracak her kararın destekçisiyiz. Bununla birlikte bugünkü hayat pahalılığı şartlarında çalışanların ve özellikle emeklilerin maaş artışının yeterli olmadığı aşikardır. Emeklilerimizin beklentilerinin önümüzdeki süreçte karşılanacağına inanıyoruz" dedi.

“Sosyal güvenlik sisteminde düzenleme şart”

Emekli vatandaşların “Daha çok prim ödeyip daha düşük maaş alıyorum” şeklindeki şikayetlerinin haklı olduğunu vurgulayan Kalaycı, sosyal güvenlik sisteminde düzenleme yapılmasının şart olduğunu belirterek, “Sigortalılar arasında her bakımdan norm ve standart birliğinin sağlanması, mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin yapılması, emekli aylıklarında yapılan artışların genel enflasyon endeksi yerine bu kesimin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel bir endekse göre yapılması görüşündeyiz. Ayrıca emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesini ve seyyanen ödemenin emeklilere de yapılmasını gerekli görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Kuraklıkla mücadele şart, Konya Ovası susuz kalamaz”

Konuşmasında tarım sektörüne de değinen Kalaycı, 2025 yılının ilk çeyreğinde tarımın yüzde 2, sanayinin ise yüzde 1,8 daraldığını hatırlattı. Kuraklık ve zirai don afetleri nedeniyle ciddi üretim kayıpları yaşandığını belirten Kalaycı, "Ülkemizin en büyük tarım havzalarından biri olan ve kuraklıktan en çok etkilenen bereketli Konya Ovası’na acilen yeni kaynaklardan su getirmek zorundayız. Su sorunu dayanılmaz hale gelmiştir. Ayrıca, çiftçimizin kredi borçlarına ve tarımda kullanılan elektrik faturalarına yeni kolaylıklar getirilmesi görüşündeyiz. " dedi.

30 Mayıs 2025 tarihli Yeni Yatırım Teşvik Sistemi bir reform niteliğinde olduğunu söyleyen Kalaycı, “Sanayi üretimini artırmak ve yatırımların önünü açmak için tedbirler alınmaktadır. Bununla birlikte finansmana erişim konusunda daha fazla çaba gösterilmesi ve ihracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmesi gerekmektedir. Kuşkusuz, reel sektöre en büyük destek enflasyonun kalıcı bir şekilde aşağı çekilmesidir” ifadelerini kullandı.

“Milli üretim refaha yansıyacak”

Türkiye ekonomisinin belirlenen program doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini ifade eden Kalaycı, “Tam bağımsız güçlü Türkiye” hedefiyle başlatılan millî teknoloji hamlesinin meyvelerini verdiğini söyledi. Kalaycı, “Türk mühendislerimiz tarafından tasarlanan teknolojiler artık yerli ve millî olarak üretiliyor, birçok ülkeye ihraç ediliyor” dedi.

Türk savunma sanayi ihracatının 2024 yılında 7,2 milyar dolar olduğunu ve 2025’in ilk 5 ayında yüzde 29 artış gösterdiğini belirten Kalaycı, doğal gaz, petrol ve madenlerden sağlanan kaynakların vatandaşların refahına doğrudan yansıyacağını ifade etti.