Milaslı muhtarlar: “Kömür yoksa iş de aş da yok”

EKONOMİ / MUĞLA

Milas-Ören karayolu üzerinde bulunan ve Yeniköy Kemerköy Enerji'nin sosyal etki alanında yer alan yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı 15 mahalleye hizmet verecek yol, muhtarlar ve yöre halkından vatandaşların katıldığı törenle açıldı. Çalışma sayesinde özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği bölgede vatandaşların tarım arazilerine, zeytinliklerine ve yaşam alanlarına erişimi önemli ölçüde kolaylaştı.

Açılış töreninde bir araya gelen bölge muhtarları ve yöre halkı Yeniköy Kemerköy Enerji’nin faaliyetlerinin yerel ekonominin vaz geçilmez unsur olduğunu belirtti ve önemli bir mesaj verdi: “Kömür yoksa, iş de yok, aş da yok”

Mahallelerin öncelikleri ortak akılla belirleniyor

Açılışa katılan bölge mahalle muhtarları, ihtiyaçların yerinde tespit edilerek çözüm üretilmesinin önemine dikkat çekti. Törende ortak değerlendirmede bulunan muhtarlar, Yeniköy Kemerköy Enerji'nin özellikle üretimi destekleyen yatırımlarının bölgenin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek, yerel paydaşlarla sürdürülen iş birliğinin büyük değer taşıdığını ifade etti.

“Üretim varsa istihdam ve yatırım var, üretimin durursa bölge halkımız derinden etkilenir”

Ocak 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırma kararı kapsamında bazı parselleri bulunan Karacaağaç Mahallesi'nin Muhtarı ve Muhtarlar Danışma Kurulu Sözcüsü Dursun Uysal, köyünün ihtiyaç duyduğu temel bir eksikliğin giderildiğini belirterek, “Bu yol, vatandaşlarımızın zeytinliklerine, tarlalarına ve bağ evlerine ulaşmak için kullandığı ana güzergâhlardan biri. Yolun eski hali özellikle araçla ulaşım açısından ciddi sıkıntı yaratıyordu. Çalışma sayesinde hem tarımsal faaliyetler kolaylaştı hem de mahallemizin üst kesimlerinde bulunan evlere ulaşım çok daha güvenli hale geldi. Yeniköy Kemerköy Enerji’nin yöremizdeki linyit kaynaklarıyla üretimi sürdürmesi, sadece enerji arzı açısından değil, bölgemizdeki istihdamın devamı, ilçemizdeki ekonominin canlılığı ve bu tür altyapı yatırımlarının yapılabilmesi açısından da kritik önem taşıyor. Üretim devam ettiği sürece istihdam olur, bölgesel kalkınma devam eder. Yeniköy Kemerköy Enerji’nin üretimi durursa bütün bölge halkımız derinden etkilenir” diye konuştu.

Burak Işık: “Hiçbir köyümüz yok olmayacak”

Faaliyet gösterdikleri bölgede muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin sosyal projelerin şekillenmesinde belirleyici olduğuna dikkat çeken Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye, çözüm üretmeye devam edeceklerini belirt“ Üretim yoksa istihdamın, ticaretin ve yerel kalkınmanın sürdürülebilir olması da mümkün değil. Şirket olarak Türkiye’nin arz güvenliği için elektrik üretimi gerçekleştirirken, çevremizde oluşturduğumuz istihdam, ticaret ve ekonomik hareketlilikle yerel kalkınmaya ciddi katkı sağlıyoruz. Bugün Karacaağaç’ta hizmete açtığımız bu yol da bunun somut örneklerinden biri. Yeniköy Kemerköy Enerji olarak Türkiye’nin en büyük beş elektrik üreticisinden biriyiz ve bunu yerli linyit kaynağımızla yapıyoruz. Doğrudan 3 bin 100 kişiye istihdam yaratırken, yıllık yaklaşık 5 milyar liralık bir ekonomik ekosistem oluşturuyoruz. Yerli kaynakla ürettiğimiz elektrik sayesinde cari açığın azalmasına yıllık 600 milyon dolar katkı sağlıyoruz.”

Acele kamulaştırma süreciyle ilgili zaman zaman kamuoyuna yansıyan köylerin ortadan kalkacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Işık, “Karacaağaç Mahallesi, acele kamulaştırmaya konu olan 679 parselin bulunduğu altı mahalleden biri. Köyümüz yok olmayacak, aksine burada yaşam devam ediyor ve ihtiyaçlar çeşitleniyor. Yeniköy Kemerköy Enerji olarak, Karacaağaç Mahallesi’nde olduğu gibi bölgemizdeki altyapı yatırımlarını, eğitim ve tarımsal kalkınma projelerini destekliyoruz” diye konuştu.