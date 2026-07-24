Milas’ta taşınan zeytin ağaçları, bir yıl dolmadan yeniden meyve vermeye başladı

EKONOMİ / MUĞLA

Yeniköy Kemerköy Enerji'nin Milas'ta bilimsel yöntemlerle yapraklı olarak taşıdığı zeytin ağaçları, henüz bir yıl dolmadan yeniden meyve vermeye başladı.

Taşıma süreci boyunca uzman heyetin belirlediği bilimsel yöntemler uygulanırken, ağaçların yeni ortamlarına uyum sağlaması için gençleştirme budaması, kök koruma çalışmaları ve kontrollü bakım programı hayata geçirildi. Taşıma sonrasında, Milas Ziraat Odası ve yerel çiftçilerin katılımıyla yapılan düzenli sulama, bitki besleme ve gelişim kontrolü çalışmaları sonucunda ağaçların sağlıklı gelişim gösterdiği gözlemlendi.

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Ahmet Eyidoğan, elde edilen sonucun Türkiye'de bilimsel yöntemlerle yürütülen zeytin taşıma uygulamaları açısından önemli bir referans olduğunu belirtti.

Bu çalışmanın başından itibaren, zeytin ağaçlarını bilimsel yöntemlerle yeni yaşam alanlarına taşımayı ve üretkenliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyleyen Eyidoğan, “Bugün yapraklı olarak taşınan ağaçlarımızın henüz bir yıl dolmadan yeniden meyve vermeye başlaması, doğru bir yöntem izlediğimizin en somut göstergelerinden biri oldu. Bundan sonraki süreçte de taşınan her ağacın bakımını aynı titizlikle sürdürecek, yeni dikilen zeytin fidanlarıyla birlikte bölgedeki zeytin varlığını güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Mücahit Taha Özkaya: “Bilimin başarı hikayesi”

Taşıma sürecine başkanlık eden Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Teknokent şirketi Zeytin Akademi’nin kurucusu Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, elde edilen sonucun bilimsel açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Normal koşullarda gençleştirme budaması yapılan ağaçlarda bile yeniden çiçek oluşumunun 3 ila 5 yıl arasında görüldüğünü belirten Özkaya, “Taşıma öncesinde yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarında uyguladığımız yöntemlerle yüzde 100 başarı elde etmiştik. Ardından pilot uygulamada taşıdığımız ağaçlardan sağlıklı şekilde hasat yaptık. Bugün ise zeytin ağaçlarının taşıma sürecinde uygulanan bilimsel prosedür sayesinde yapraklı olarak taşınan zeytin ağaçları, aynı yıl içinde çiçek açıp meyve bağladı. Bu sonuç, taşıma öncesindeki bilimsel hazırlıkların, doğru nakil tekniklerinin ve taşıma sonrasında yürütülen düzenli bakım çalışmalarının başarısını ortaya koyuyor. Bunu bilimin bir başarı hikâyesi olarak değerlendirebiliriz.” diye konuştu.

Özkaya, taşınan her bir ağacın titizlikle takip edildiğini ifade ederek “Çalışmanın en önemli yönlerinden biri de her ağacın ayrı bir kimlikle izlenmesi. Üzerlerinde bulunan kimlik etiketiyle ağacın geldiği parselden yeni yaşam alanına kadar tüm süreç kayıt altına alınıyor. Bu sistem hem bilimsel değerlendirme yapılmasına hem de sürecin tam izlenebilir şekilde yürütülmesine imkân sağlıyor” dedi.