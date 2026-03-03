Milli Parklar Kanunu değişikliğine Bursa'dan tepki

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa’nın su kaynaklarını, ormanlarını ve endemik canlı yaşamını barındıran Uludağ Milli Parkı’nın, yasa değişiklikleriyle şirketlerin kullanımına açılma riski üzerine, Bursa Barosu, Bursa Kent Konseyi, Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Nilüfer Kent Konseyi, TMMOB Bursa İKK, Tarım Orkam-Sen, Türkiye Ormancılar Derneği ve DOĞADER ortak basın açıklaması düzenledi. DOĞADER Yönetim Kurulu üyesi Sedat Güler, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan Milli Parklar Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi, ülkemizin en önemli doğal koruma alanlarını koruma anlayışından uzaklaştırarak; madencilik, enerji, su ve turizm yatırımlarının kullanımına açabilecek niteliktedir” dedi.

“Uludağ Milli Parkı tüm canlıların yaşam kaynağıdır”

Milli parklar yalnızca ağaç toplulukları değil, ekosistem bütünlüğü olan su havzalarını, yaban hayatını, endemik türleri, toprak ve iklim dengesini koruyan; gelecek kuşaklara aktarılması gereken kamusal varlıklar olduğuna dikkat çeken Sedat Güler, “Milli parklar, ekonomik rant alanı değil; ekolojik güvenlik alanıdır. Bugün Meclis’te görüşülen değişiklik; koruma önceliğini zayıflatmakta, kullanım ve kiralama modelini güçlendirmektedir. Bu, yaklaşımın en somut ve en kritik sonucu ise Bursa’nın ve Güney Marmara’nın yaşam kaynağı olan Uludağ Milli Parkı üzerinde görülecektir. Uludağ Milli Parkı sadece Bursa’nın değil; 2.543 metre zirvesiyle Marmara Bölgesi’nin en yüksek dağıdır. Su kaynakları, ormanları ve yaşayan tüm canlı türleriyle bölgenin yaşam kaynağıdır” şeklinde konuştu.

“Yasa değişikliği ile Uludağ’a yeni turizm tesisleri inşa edilebilecek”

Uludağ Milli Parkı’na zarar veren en büyük etmenlerden birinin turizm baskısı olduğuna dikkat çeken Güler, konuşmasına şöyle devam etti; “Yasa değişikliği ile 99 yıllığına yeni otel, restoran ve kafe gibi turizm tesisleri inşa edilebilecek; bu tesislere ulaşım için yeni asfalt yollar yapılabilecektir. Böylece artan insan yoğunluğu ve faaliyetler sonucunda Uludağ Milli Parkı’nın ormanları, bitki örtüsü ve su kaynakları zaman içinde geri döndürülemez biçimde yok olacaktır. Ayrıca yasa değişikliğinde, kaçak yapılar yıkılmak yerine “yeniden değerlendirme” adı altında yasallaştırılabilecektir. Oysa bugün bile Uludağ Milli Parkı’nda gereğinden fazla turizm tesisi bulunmaktadır. Dünyanın hiçbir milli parkında bu kadar yoğun turizm yapılaşması yoktur.”

“Uludağ ormanları Bursa’nın kirli havasını temizliyor”

Bursa, artık kuraklık tehlikesi yaşayan ve su sıkıntısı çeken şehirlerarasında olduğunu ifade eden Güler, “Buna rağmen su kaynakları daha doğduğu yerde kirletilmektedir. Yasa, değişikliğiyle Uludağ Milli Parkı’nın doğal ve temiz su kaynakları 99 yıllığına su şirketlerine kiralanabilecek ve kontrolsüz biçimde şişelenebilecektir. Bursa su sıkıntısı yaşarken, Uludağ’ın dereleri su şirketlerinin insafına bırakılacaktır. Uludağ’ın eteklerindeki kayın ağaçları, toz ve su tutma özellikleri sayesinde şiddetli yağışlarda Bursa’yı sel tehlikesinden korur. Uludağ göknarları ise oksijen deposudur. Bir Uludağ göknarı, yaklaşık 72 kişinin bir günlük oksijen ihtiyacını karşılayabilecek kapasitededir. Uludağ ormanları Bursa’nın kirli havasını temizliyor” diye konuştu.

“Uludağ Milli Parkı yoksa Bursa yok olur”

Milli Parklar Yasası’ndaki değişiklikler, Uludağ Milli Parkı’nı yok oluşa sürükleyeceğini belirten barolar, odalar ve STK temsilcileri, “Bursalıya sormadan, Bursa’nın yaşam kaynağı Uludağ Milli Parkı’nı şirketlere peşkeş çekemezsiniz”, “Uludağ Milli Parkı ile Bursa var olur. Uludağ Milli Parkı yoksa Bursa yok olur” pankartları açarak Uludağ’ın yasa değişiklikleriyle şirketlerin kullanımına açılmasına tepki gösterdiler.