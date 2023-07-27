Milsan, Türkiye’de ilk kez yerli inverter üretti

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

2022 yılının ocak ayında Milli Sanayi kelimelerini kapsamasını düşünerek Milsan ismini verdiği şirketi Bor OSB’de hayata geçiren Milkay Tekstil’in sahibi Tahir Nursaçan, Pixcel Solar Inverter adını verdikleri markalarıyla Türkiye’nin ilk yerli inverter’ını yaptıklarını söyledi.

Milsan Elektronik kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 2022 yılında kurulan şirketin makine-teçhizat kurulumu ve üretime hazır hale gelmesinin Ağustos ayında gerçekleştiğini belirtti. Şu an yaklaşık 25 kişinin çalıştığı şirkette teknolojik bir altyapı yatırımıyla üretime hızlı bir şekilde başladıklarını paylaşan Nursaçan, “Milsan Elektronik’i kurarken bir yandan yüksek kalitede bir üretim gerçekleştirerek başta yerli firmalara yüksek standartlar barındıran bir seçenek sunmayı, diğer yandan da globalde Türk Mühendisliğini tıpkı bir Alman Mühendisliği veya Japon Mühendisliği gibi marka haline getirmeyi hedefledik. Firmamızın en büyük amacı elektronik sektöründeki trendleri doğru takip ederek kritik ürünlerin yerli üretime kazandırılmasıdır. Milsan Elektronik çatısı altında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu yerlileştirme çalışmalarının sonucunda çıkan ürünleri kendine has marka adları ile piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Şu anda da Pixcel Solar Inverter marka adıyla Türkiye’nin ilk yerli inverter’ını ürettik. Yaklaşık bir buçuk yıl süren teknik çalışmaların sonucunu paylaşıyor olmanın verdiği gurur çok büyük. İthal edilen bu kadar yüksek teknolojiyi, bu denli kısa sürede tam manasıyla ve emsallerine göre teknik artıları ile ortaya koymak bizim için önemli bir başarı. Yerli ve milli üretimi, yerli ekonomiye katkı sağlamak ve teknoloji alanında bağımsızlığı artırmak açısından önemli buluyoruz” dedi.

“Ürüne çok büyük bir talep var”

Inverter'ın global pazarda çok büyük bir ticari açığı bulunduğunu kaydeden Tahir Nursaçan, “Paris İklim Anlaşması, Yeşil Mutabakat gibi uluslararası anlaşmalara imza atmış ülkeler genel olarak yenilenebilir enerjiye yöneldi. Aynı zamanda geçen yıl Rusya ve Avrupa arasında yaşanan gaz krizinden sonra enerji ülkeler için birer bağımsızlık sembolü haline geldi. Çoğu ülke kendi enerjisini üretebileceği politikalar geliştiriyor. Bu noktada da Avrupa gibi doğal kaynaklara sahip olmayan ülkelerin ilk yöneldiği yenilenebilir enerji kaynağı güneş enerjisi oluyor. Ürettiğimiz ürün ise güneş enerjisi santrallerinden kullanıldığı için çok büyük bir talep var. Zaten projemizin çıkış noktalarından bir tanesi de yine bir buçuk yıl önce başlayan Ukrayna - Rusya savaşının sonucunda oluşacak enerji kriziydi. Enerji sektöründe uzun süredir bulunmanın getirisi olarak bunu öngörebilmiş ve hızlı büyüyen bu sektörün erken oyuncuları olmayı hedeflemiştik” diye konuştu.

Tahir Nursaçan, Milsan ve Pixcel Solar Inverter’ın orta ve uzun vadeli hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Inverter için orta vadede ürünü yerli piyasaya tanıttıktan sonra Avrupa pazarına girmeyi hedeflediklerini aktaran Nursaçan, “Avrupa piyasasındaki boşluğu doğru bir şekilde değerlendirdikten sonra ürünümüzü bir bölge ürünü olmaktan çıkarıp global bir ürün haline getirmek istiyoruz. Solar Inverter dışında elbette başka çalışmalarımız da var ama şimdiden bahsedip sürprizi kaçırmak istemiyoruz. Ancak şirketimizin çalışmaları arasında yerlileştirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.