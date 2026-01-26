Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nde Şimşek güven tazeledi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryum Salonunda gerçekleştirilen Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin 21. Olağan Genel Kuruluna, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun yanı sıra belediye başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda üyeleri ve davetliler katıldı. Genel Kurulun ardından ikinci gün gerçekleştirilen seçimlerde iki liste yarıştı. Mevcut Başkan Şirin Rodoplu Şimşek’in yanı sıra ikinci liste olarak seçime katılan Mimar Servet Çelebi, yönetim kurulu listeleri ile birlikte yarıştı. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimlerin ardından Şirin Rodoplu Şimşek, oy çokluğu ile görevini sürdürdü.

“Bir demokrasi şöleni yaşadı”

Şirin Rodoplu Şimşek, gerçekleştirilen genel kurulu ve süreci değerlendirerek, “Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin kuruluşunun 40. Yılında 21. Dönem Yönetim Kurulu ve yardımcı organlarının seçimini gerçekleştirdik. İki ekip halinde demokrasi şöleni şeklinde geçen seçimlerimizin ardından genel kurulumuzu tamamladık. Mimarlar Odamız kuruluşu itibari ile meslek ve kamu öncelikli olarak çalışmalarını yürütüyor. Yeni dönemde de aynı bilinç ve sorumlulukla ve yenilenen kadromuz ile birlikte daha da büyüyerek ve güçlenerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlkelerimizden ödün vermeden tavizsiz bir şekilde kamu, toplum ve kent yararına, aynı zamanda mesleğimiz ve meslektaşlarımız için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Doğru meslek politikaları için doğru formülleri oluşturarak, hayata geçirmek için temas ve girişimlerine devam edeceklerini belirten Şirin Rodoplu Şimşek’in 21. Dönem Yönetiminde Murat Emrah Saka, Aytül Küçüközdemir Aydın, Abdullah Kamalı, Kurtuluş Göktaş, Can Şahin, Şeref Gündüz, Melih Türa, H. Aşkın Şencan, Ebru Erdoğdu Kara, M. Derya Kangal, Gün Işık yer aldı.