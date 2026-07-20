Minor Hotels, Anantara markasının Türkiye pazarındaki ilk projesini Çeşme’de hayata geçiriyor

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’in Çeşme ilçesinde hayata geçirilecek Anantara Retreat Çeşme,60-70 metrekareyi bulan süit odaları, farklı büyüklüklerde özel havuzlu otel villaları ile hizmet verecek. Projede farklı konseptlerde uluslararası ödüllü şeflerin yöneteceği restoranlar, toplantı salonları, açık ve kapalı yüzme havuzları, tenis ve padel kortları, yürüyüş parkurları ile çocuk ve gençlik kulübünün yanı sıra wellness, spa ve longevity yaklaşımıyla şekillenen sağlık turizmi deneyimleri sunulacak. Anantara sağlık turizmi olgusunu ultra lüks konaklama deneyimi ile birleştiren küresel çapta bir oyuncu olarak Çeşme’nin sağlık turizmi potansiyelini uluslararası arenaya çıkarmayı hedefliyor.

Anantara Retreat Çeşme, Arıkan Proje Geliştirme A.Ş. tarafından toplam 260 bin metrekarelik alanda geliştirilen Castello Fontana deneyimsel turizm merkezinin içerisinde 180 bin metrekarelik alanda yer alacak. Sağlık, eğitim, gastronomi, sanat, tarım, kültür ve turizm olmak üzere yedi disiplin üzerine kurulan Castello Fontana, Çeşme’nin doğal ve kültürel değerlerini bütüncül bir turizm anlayışıyla bir araya getirecek.

Yaklaşık 2 milyar TL yatırım değerine sahip projenin, bölge ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak yılda 1 milyar TL’nin üzerinde katkı sağlaması bekleniyor. Yatırımın; turizm gelirlerinin yanı sıra istihdam, gastronomi, tarım, hizmet sektörü ve yerel tedarik zincirinde yaratacağı ekonomik çarpan etkisiyle bölgesel kalkınmaya da önemli katkı sunması öngörülüyor.

Dünyada hızla büyüyen ve turizm sektöründe her geçen gün daha geniş bir yer edinen deneyimsel turizm, ziyaretçilerin yalnızca konaklamaya değil; destinasyonun doğası, kültürü, gastronomisi ve yaşam biçimiyle bağ kurmasına odaklanan bir seyahat anlayışı olarak öne çıkıyor. Anantara Retreat Çeşme, bu anlayışı Anantara’nın kişiselleştirilmiş hizmet yaklaşımıyla Çeşme’nin özgün değerleri etrafında buluşturacak.

Projenin deneyim anlayışının önemli unsurlarından birini de longevity yaklaşımı oluşturacak. Sağlıklı ve nitelikli yaşam süresini desteklemeyi odağına alan bu yaklaşım; dinlenme, yenilenme ve yaşam kalitesine odaklanan wellness ve spa uygulamalarını sağlık turizmi deneyimleriyle bir araya getirecek.

Uluslararası hizmet standartlarını Çeşme’nin doğal, kültürel ve gastronomik değerleriyle buluşturacak Anantara Retreat Çeşme’nin; deneyim odaklı, yüksek katma değer yaratan nitelikli turist profilini bölgeye çekmesi hedefleniyor. Projenin aynı zamanda Çeşme’nin yalnızca dönemsel bir tatil noktası olarak değil, yıl boyunca farklı turizm deneyimleri sunan uluslararası bir destinasyon olarak konumlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

“Türkiye’deki uzun vadeli büyümemizin önemli bir adımı”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Minor Hotels Orta Doğu ve Afrika Operasyon Direktörü Amir Golbarg, “Çeşme; doğal güzellikleri, zengin mutfak mirası ve sağlık turizmi deneyimleriyle Türkiye’nin yükselen en heyecan verici lüks destinasyonlarından biri. Anantara Retreat markası, samimi ve özel bir deneyim sunmayı amaçlayan bu proje için ideal bir seçim. Ortaklarımızla birlikte bölgenin eşsiz ruhunu yaşatan özgün bir destinasyon yaratmayı ve Türkiye’deki uzun vadeli büyümemizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

“Çeşme’nin uluslararası turizm potansiyelini daha da güçlendireceğiz”

Arıkan Proje Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Orfea Tito Arıkan ise, “Anantara markasını Castello Fontana bünyesine kazandırmak üzere Minor Hotels ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Dünyada hızla büyüyen deneyimsel turizm anlayışını merkeze alan bu iş birliğiyle; konaklama, kültür, gastronomi, doğa ve iyi yaşam deneyimlerini bir araya getiren, Çeşme’nin özgün karakterini yansıtan uluslararası ölçekte bir destinasyon yaratma vizyonunu paylaşıyoruz. Çeşme’nin gerçek turizm potansiyelini ortaya çıkararak destinasyonu hem yakın coğrafyada hem de Avrupa’da hak ettiği konuma taşımayı hedefliyoruz. Anantara gibi uluslararası kalite standartlarını temsil eden güçlü bir markanın Türkiye’deki ilk projesi için Çeşme’yi tercih etmesi, Çeşme’nin ve İzmir’in küresel turizmde sahip olduğu potansiyelin önemli bir göstergesidir. Bu yatırımla Çeşme’nin uluslararası turizm potansiyelini daha da güçlendireceğiz. Projenin Çeşme’de lüks turizm anlayışına yeni bir standart kazandıracağına, bölgenin uluslararası görünürlüğünü artıracağına ve nitelikli turizm talebini güçlendireceğine inanıyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki dönemde farklı uluslararası turizm markalarının ve yatırımcılarının da Çeşme’yi öncelikli destinasyonlar arasında değerlendirmesinin önünü açmasını bekliyoruz” dedi.

Dünyaca tanınan sahil şeridinin yanı sıra bağları, zeytinlikleri, termal kaynakları ve tarihî köyleriyle öne çıkan Çeşme; gastronomi, sağlık turizmi, doğa ve iyi yaşam odaklı seyahatler açısından güçlü bir çeşitlilik sunuyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yaklaşık bir saat uzaklıkta konumlanacak Anantara Retreat Çeşme, misafirlerine Ege’nin doğal dokusu içerisinde ayrıcalıklı bir konaklama ve destinasyon deneyimi yaşatacak.