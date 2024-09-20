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MIP, kadın istihdam projesiyle altın ödül kazandı

Brandon Hall Group tarafından verilen 2024 İnsan Sermayesi Yönetimi Mükemmellik Ödülleri sahiplerini buldu. Mersin Uluslararası Limanı (MIP), ‘Terminal Traktör Operatörü Eğitim Programı’ ile en iyi genişletilmiş kurumsal öğrenme kategorisinde altın ödül kazandı.

Haber Merkezi
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MIP, kadın istihdam projesiyle altın ödül kazandı
MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh (sağda), kurumuna altın ödül kazandıran projeyi başarıyla tamamlayan bir kursiyere sertifikasını teslim etti.
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MERSİN/EKONOMİ

MIP’den yapılan açıklamaya göre söz konusu ödül, liman yönetiminin topluma katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Ne Eğitimde ne de İstihdamda Olan Genç Kadınlar’ projesi kapsamında düzenlenen ‘Terminal Traktör Operatörü Eğitim Programı’ ile kazanıldı. Sektörde kadın istihdamını teşvik etmesi için 24 Nisan’da başlayan programa ilk yılda 34 kadın katıldı. 30 saatlik teori ve pratik eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlar, MIP’nin verdiği başarı sertifikasını aldı.

Yüksek prestijli bir ödülü cinsiyet eşitliğini teşvik eden bir projeyle aldıkları için duydukları memnuniyeti dile getiren MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, "Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak, insan kaynakları yönetimimizdeki en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Terminal Traktör Operatörü Eğitim Programı ile kadınlara yeni kariyer fırsatları sunmaktan gurur duyuyoruz. Gelecekte de kadınların iş gücüne katılımını desteklemeye ve yenilikçi eğitim programlarımızla sektörde fark oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

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