MIP ve Port Sudan Limanı arasında “Kardeş Liman Protokolü” imzalandı

Mutabakat kapsamında Sudan’ın Kızıldeniz Eyaleti Valisi Mustafa Mohamed Nour Mahmoud, beraberindeki heyet ve iş insanlarıyla birlikte Mersin’e gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Heyet, programın ilk ayağında Mersin Valisi Atilla Toros’u makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Mahmoud, görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği potansiyeline dikkat çekti.

Ziyaretin ardından Sudan heyeti, Mersin Uluslararası Limanı’na geçerek liman sahasında incelemelerde bulundu. MIP yetkilileri tarafından yapılan sunumda, limanın teknik altyapısı, operasyonel kapasitesi ve bölgesel ticarette üstlendiği rol hakkında bilgi paylaşıldı.

İncelemelerin ardından düzenlenen imza töreninde, MIP ile Port Sudan Limanı arasında “kardeş liman mutabakatı” resmiyet kazandı. Anlaşmaya, MIP Kurumsal, İnsan Kaynakları ve Kamu İlişkileri Grup Müdürü Yüksel Nuri Peker ile Sudan Limanlar İşletmeciliği Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Hamida Al-Hajj Mahjoub imza attı.

Törene Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, Sudan heyeti, iş dünyası temsilcileri ve davetliler katıldı. Yetkililer, mutabakatın limanlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmasının yanı sıra, ticaret hacminin büyümesine ve yeni yatırım fırsatlarının oluşmasına katkı sağlayacağını vurguladı.