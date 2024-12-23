MIP’nin eğitime verdiği destek sürüyor

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Üniversitesi’ndeki imza törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, MÜGEV Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin, Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Başkanı Cihat Lokmanoğlu, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Jale Ece ve akademisyenler katıldı. Eğitimdeki gelişmelerin heyecan ve memnuniyet verdiğini belirten Vali Pehlivan, “Bilimsel çalışmalarıyla ülke genelinde sıralamaya giren üniversitemizin, öğrenci sayısı 50 bin bandına ulaştı. Üniversitemiz, kurulduğu günden bugüne kamu yatırımlarıyla desteklenmiş. Birçok binaları ve tesisleri kamu eliyle yapılmış ve her geçen gün ciddi bir yol kat edilmiş. Valilik olarak iş dünyasının ve ticaretin içerisinde olan firmaları, kişileri ve odaları eğitime destek olmaya davet ediyoruz” dedi.



Türkiye’nin en modern eğitim kurumu

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ise “Bu protokolle denizcilik fakültemizin simülasyon cihazları ve laboratuvar malzemelerinin alımı gerçekleşecek. MIP’e şükranlarımı sunuyorum. MDTO ve MIP’nin katkılarıyla denizcilik fakültemiz, alanında ülkemizin en modern eğitim kurumu olacak. Fakültemiz kısa sürede Türkiye’de ve uluslararası arenada bir marka haline gelecek” diye konuştu.



“Bu işbirliğine yaptığımız yatırım, teknolojinin ötesine geçmektedir”

İşbirliğinin denizcilikte inovasyon ve eğitimin geleceğine yönelik ortak bir taahhüttü temsil ettiğini belirten MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh de şunları kaydetti: Köprü üstü simülatörü, ECDISS, GMDSS, makine ve yük elleçme simülatörü gibi son teknoloji ekipmanların sağlanmasındaki ortak amacımız, öğrencileri giderek daha karmaşık ve rekabetçi hale gelen denizcilik sektöründe başarılı olmak için gereken araç ve becerilerle güçlendirmektir. Bu işbirliğine yaptığımız yatırım, teknolojinin ötesine geçmektedir. Bu insan potansiyeline yapılan bir yatırımdır ve bugünün öğrencilerinin yarının liderleri olduğuna olan inancımızın bir kanıtıdır.”



MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu da Mersin’de denizcilik eğitimi alanındaki her aşamaya ciddi katkılar sunduklarının altını çizerek, “MEÜ Denizcilik Fakültesi yeni binası bunun en önemli göstergelerindendir” ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından hazırlanan protokol taraflarca imza altına alındı.