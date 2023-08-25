Miryana Kozmetik, ithal ettiği hammaddeleri bünyesinde üretecek

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Miryana Kozmetik’in Kurucusu Ersan Gülbahar, kozmetik sektöründe üretimde kullanılan en önemli hammaddelerin genellikle ithal edildiğini ve öncelikli hedeflerinin bu hammaddeleri bünyelerinde üretmek olduğunu söyledi.

Üretim kapasitesini son bir yılda 3 katına çıkardıklarını söyleyen Gülbahar, “Artık aktif olarak hammadde üretmek istiyoruz. Bu yılın sonuna kadar üretime başlamayı hedefliyoruz. Makine parkurumuzda otomasyon yatırımlarına ağırlık verdik. Niş ürünlerde kalmayı tercih ediyoruz ama adetler arttığı için makineleşmeyi istedik. Ürünü hazırlarken sarf edilen eforu artık ürünün formülünü geliştirirken harcayacağız. Ar-Ge yatırımlarımız hızla devam ediyor. Bu sayede yeni pazarlar buluyoruz. En çok satan ürünlerle piyasaya çıkmak isteseler de, zamanla inovatif ürünlerle yeni pazar arayışına giren şirketler bizi aramaya başlıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Hikayesi olmayan bir ürün üretmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mikrobiyolojik testlere başladıklarını söyleyen Gülbahar, “Ürünün kalitesini ölçüyor, biliyor ve ona göre dolduruyoruz. Bu da bizi rakiplerimizden ayrıştırıyor. Daha fazla test yapmak istiyoruz. Sektör çok hızlı büyüyor. Özellikle çevrimiçi alışveriş sitelerinde bunu görüyoruz. Kozmetikte trendleri artık büyüklerden ziyade küçük oyuncular belirliyor. Büyük markalar daha küçük markaları takip etmeye başladı. Ciddi bir rekabet ortamı var. Çok iyi markalar çıktı. Sektörde özellikle son bir iki yıldır üreticiler daha bilinçli hale gelmeye başladı. Üreticiler tesisleri ile ilgili çok iyi yatırımlar yapıyorlar. Kozmetikte yurt dışının ilgisini çekmeye başladık. İyi üretimi ve kaliteyi bırakmamalıyız” diye konuştu.

“Moleküler kapsüller üretiyoruz”

Kısa sürede okside olan yağların etkili kalabilmesi için alternatif bir yol bularak, kremleri moleküler kapsül şeklinde ürettiklerini söyleyen Gülbahar, “Bu kapsüllerin içerisine müşteri ne isterse onu koyabiliyoruz. Tüm vitamin ve yağlardan üretim yapabiliyoruz. Bu tür yağların okside olma sürecini kısaltmış oluyoruz” dedi.