Mis Pilav, ''Doğadan Sofranıza'' sloganıyla hizmete açıldı

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Şener GYD CEO’su Şener Yılmaz ve eşi Oya Yılmaz, Gebze’de açtıkları şube ile gıda sektörüne de girdiler. “Doğadan Sofranıza” sloganı ile sektöre giriş yapan Mis Pilav’ın açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, partilerin ilçe temsilcileri, STK temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Mis Pilav işletme sahibi Oya Yılmaz, ''Hedefimiz dört ilçemizde şubeleri olan, Tuzla'dan Kadıköy'e uzan bir Mis Pilav zinciri oluşturmak. Pilava unutulmayacak tatlar kattık. Tadı herkesin damağında kalacak. Gebze'ye şirin ve modern bir mekân kazandırdık.

Hijyen ve hizmet kalitesi en önemli kuralımız. Mutfağımızda deneyimli ve hünerli ellere sahip aşçılarımız var. Pilavı birçok lezzetle buluşturduk. Mis Pilav'da kuru fasulyeli, kavurmalı, kuşbaşılı, tavuklu, sebzeli çeşitlerimiz olacak. Tatlı çeşitleri ve çorbamızla da iddialıyız.'' diye konuştu.

Şehit aileleri ve Gazilere ücretsiz servis

Oya Yılmaz, Mis Pilav'da şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz servis yapılacağını söyledi. Yılmaz, öğretmen ve öğrencilere, basın mensuplarına ve lisanslı sporculara yüzde10 indirim yapacaklarını belirtti.