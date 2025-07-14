“Mısır hasadı öncesi ithalat çiftçiyi kaygılandırdı”

ADANA/EKONOMİ

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bu yıl kurak iklim nedeniyle erken ekilen mısırın ağustos başında hasat edileceğini belirterek, “Hasada az bir süre kalmışken, Temmuz 2025 tarihine kadar ithalatının gerçekleşmesi şartıyla sıfır gümrük vergisi ile 500 bin ton mısır ithalat kotası verilmesi mısır çiftçimizi kaygılandırmıştır” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Mutlu Doğru, mısır piyasasında yaşanan gelişmeyi şöyle anlattı: “Bu yıl kurak iklim nedeniyle erken ekilen mısırın hasadı, ağustos başlarından itibaren Adana’da başlayacaktır. Ancak hasada çok az bir süre kalmışken, 14 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar gereği 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ithalatının gerçekleşmesi şartıyla sıfır gümrük vergisi ile 500 bin ton mısır ithalat kotası verilmesi mısır çiftçimizi kaygılandırmıştır.”

Cevap bekleyen sorular!

Doğru, bu yıl kuraklık nedeniyle sulama sıkıntıları çekerek ve yükselen üretim maliyetlerine katlanarak mısır üreten çiftçilerin hasat zamanı mağdur olmaması ve bu ithalatın mantığını anlamak için şu sorulara cevap bulmak gerektiğini kaydetti:

“-Bu ay sonuna kadar sıfır gümrükle ithal edilen mısır, gelecek ay başı yerli hasat başlayana kadar tükenir ve yerli mısıra talep olur mu?

-Depolar ithal mısırla yerli hasattan hemen önce dolarsa fiyatlar düşmez mi?

-Türkiye’de 15 gün için 500 bin ton ithal mısır kotası açılıyorsa, yıllık mısır ihtiyacımız 12 milyon ton mu

-Sıfır gümrükle, ucuz mısır ithal edilmesine rağmen en büyük kullanıcısı olan yem sanayiinde yem fiyatları düşmüyorsa, bu ucuz fiyatlı mısırı kimler ithal ediyor ve neye yarıyor?

-Nişasta sanayii ithal ediyorsa, düşürülen NBŞ kotasına rağmen üretilen glikoz ve fruktoz nasıl ve nereye satılıyor?

-Bu ithalat kararını alan Ticaret Bakanlığımız, arz fazlası veya talep düşüklüğü ile tarlada kalan çiftçinin ürünleri için neden aynı hızla davranarak ihracat desteği vermiyor? “