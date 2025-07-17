Mısır üreticisinin fiyat beklentisi kilo başına 12.5 lira

ADANA/EKONOMİ

Mutlu Doğru, geçen yıla göre kuraklık ve kısıtlamalar nedeniyle yüzde 15 rekolte düşüşü beklenen dane mısır için çiftçilerden aldıkları bilgi ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak mısır üretim maliyeti ve çiftçinin fiyat beklentisini kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti. Bir dekar mısırın net maliyetinin 11 bin 107 lira olduğunu belirten Doğru, dekara ortalama 1.200 kilo verim düşünüldüğünde bir kilo mısırın maliyetinin 9.26’ya geldiğini, çiftçi karı eklendiğinde satış fiyatının 12.50 lira olması gerektiğini bildirdi.

Açıklamasında, geçen yıl ülke genelinde yaklaşık 8.5 milyon ton mısır üretildiğini ve her yıl tüketim miktarı artan dane mısırda bu yıl hasadın ağustosun ilk haftasından itibaren Çukurova’dan başlayacağını vurgulayan Doğru, “Bu yıl yaşanan donlarla alternatif yan ürünlerde rekolte düşüklüğü yaşayan, kurak geçen bir kıştan sonra su bulma sıkıntısı çeken, bazı bölgelerde susuzluk nedeniyle ekimi kısıtlanan, yükselen maliyetler ve yüksek faizlerle üretim finansmanında zorlanan mısır üreticilerimiz, 14 Temmuz günü, hasada 20 gün kala, ay sonuna kadar geçerli açıklanan 500 bin tonluk vergisiz mısır ithalat kararıyla, bu yıl mısır hasadına kaygılı girecektir” ifadesini kullandı.