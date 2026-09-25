Mızrak Makine, İnegöl’de satış ağını büyüttü

EKONOMİ / BURSA

Ahşap işleme ve mobilya makineleri sektöründe faaliyet gösteren Mızrak Makine, satış ve satış sonrası hizmet ağını genişletme stratejisi kapsamında İnegöl’de yeni bir fabrika satış mağazası açtı. İstanbul’da iki, Ege Bölgesi’nde bir satış noktası bulunan şirket, İnegöl yatırımıyla Türkiye genelindeki doğrudan satış noktası sayısını dörde çıkardı. Mızrak Makine İnegöl Fabrika Satış Mağazası’nın açılışı, iş dünyası ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenle gerçekleştirildi. Açılışa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ile sektör ve meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

“Hedef, üreticiye daha yakın olmak”

Bursa’da üç ayrı tesisinde üretim gerçekleştiren Mızrak Makine; panel ebatlama, kenar bantlama, CNC ahşap işleme, çizicili yatar daire ve kapı üretim makineleri başta olmak üzere mobilya ve ahşap sektörünün farklı ihtiyaçlarına yönelik makine çözümleri geliştiriyor. İnegöl’de açılan yeni mağazayla birlikte şirket, özellikle Bursa ve çevresindeki mobilya üreticilerine ürünlerine daha hızlı erişim sağlamayı ve satış sonrası teknik hizmetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Mızrak Makine Pazarlama ve Satış Müdürü Mert Mızrak, şirketin üretim yolculuğunun 1976 yılında Bursa’da başladığını belirterek bugün üç tesiste üretim faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi. İstanbul’da iki, İzmir’de bir fabrika satış mağazalarının bulunduğunu ifade eden Mızrak, İnegöl mağazasının şirketin dördüncü satış noktası olduğunu kaydetti. İnegöl’ün Türkiye mobilya sektöründeki konumuna dikkat çeken Mızrak, yeni yatırımla bölgedeki üreticilere daha hızlı ulaşmayı ve teknik destek kapasitesini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Mızrak, “Bu mağaza bizim için sadece bir yatırım değil, İnegöl’deki üreticilerimize daha yakın olma adımıdır” dedi.

“İnegöl büyürse Bursa, Bursa büyürse Türkiye büyür”

Açılışta konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl’ün mobilya ve sanayi üretimindeki gücüne dikkat çekerek, kentte gerçekleştirilen yatırımların üretim, ihracat ve istihdama katkı sunduğunu ifade etti. Mızrak Makine’nin sektörde uzun yıllara dayanan üretim geçmişine sahip olduğunu belirten Salman, İnegöl’deki yeni yatırımın bölge ekonomisi açısından da önemli olduğunu söyledi. Salman, “İnegöl büyürse Bursa büyür, Bursa büyürse Türkiye büyür” ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de Mızrak ailesini yatırımları nedeniyle tebrik etti. Mızrak Makine’nin yaklaşık yarım asırlık üretim geçmişine vurgu yapan Bilici, şirketin Türkiye’deki yapılanmasının yanı sıra yurt dışındaki büyümesini de sürdürmesini temenni etti.

“Markalar İnegöl’den, Bursa’dan çıkmalı”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin mobilya ve ahşap işleme sektöründeki üretim gücünün yeni yatırımlarla desteklenmesinin önemine dikkat çekti. İnegöl’ün yalnızca mobilya üretiminde değil, bu sektörün ihtiyaç duyduğu makine ve yan sanayi alanlarında da önemli bir ekosisteme sahip olduğunu belirten Taban, yerli markaların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Taban, “Hizmetler ve markalar önce İnegöl’den çıksın, İnegöl’den çıkmıyorsa Bursa’dan, Bursa’dan da çıkmıyorsa Türkiye’den çıksın. Bizim markalarımız olsun” dedi.

“İnegöl mobilyanın üretim ve ihracat merkezi”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise İnegöl’ün Türkiye mobilya sektörünün önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Mobilyanın yanı sıra makine ve metal sektörlerinin de ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Uğurdağ, Mızrak Makine’nin İnegöl’de fabrika satış mağazası açmasını sektör açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Uğurdağ, yeni mağazanın Mızrak Makine ile İnegöl’deki üreticiler arasındaki ticari ve teknik etkileşimi güçlendireceğini ifade etti.

“Mirası geleceğe taşıyacağız”

Açılış töreninde konuşan Mızrak Makine’nin yeni nesil temsilcilerinden Artun Topal ise şirketin yaklaşık yarım asırlık geçmişine vurgu yaptı. Mızrak Makine’nin yıllar içinde oluşturduğu üretim ve marka birikiminin yeni nesillere önemli bir sorumluluk yüklediğini belirten Topal, “Bizim görevimiz bu mirası korumak, geliştirmek ve geleceğe taşımak” dedi. Konuşmaların ardından Mızrak Makine İnegöl Fabrika Satış Mağazası hizmete girdi. Açılışa katılan davetliler mağazayı gezerek şirketin ahşap işleme ve mobilya üretimine yönelik makine çözümlerini inceleme fırsatı buldu.