MMO/ Uygun “Bakım faaliyetleri işletme verimliliği açısından kritik öneme sahip”

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Temel Akbaş/Eskişehir

Kontrol Medya koordinasyonunda düzenlenen Bakım 26 Eskişehir Sempozyumu, sanayi kuruluşları ile bakım teknolojileri alanındaki firmaları bir araya getirdi. Organizasyona 45 firma katıldı. Sempozyumda bakım teknolojileri, üretim sürekliliği, işletme verimliliği ve dijital dönüşüm konuları ele alındı.

Kontrol Medya Genel Müdürü Eşref Yıldırım, Eskişehir’in savunma sanayisinden beyaz eşyaya, gıdadan mermer ve seramiğe kadar farklı sektörleri bünyesinde barındırdığına dikkat çekti. Yıldırın, çözüm sempozyumları ile sektör paydaşlarını ortak bir platformda buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Yıldırım, bakım teknolojilerinin yanı sıra proses emniyeti ve enerji verimliliğinin de etkinliklerinin temel başlıkları arasında yer aldığını ifade ederek, bakım alanında önleyici ve koruyucu bakım, kestirimci bakım, varlık yönetimi, sızdırmazlık ve yağlama konularının ele alındığını söyledi.

2026 yılında Türkiye genelinde sekiz etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, bu organizasyonlarda 300’ün üzerinde sponsor firmanın yer aldığını, 150’ye yakın bildiri sunulduğunu ve 10 binin üzerinde katılımcının ağırlandığını kaydetti. Eskişehir’deki organizasyonu gelecek yıllarda büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Yıldırım, 2027 yılında bakım ve proses emniyetini daha geniş kapsamda ele alan bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Bakım teknolojileri sanayinin rekabet gücünü belirliyor

Eskişehir Makina Mühendisleri Odası Başkanı Nergis Uygun bakım faaliyetlerinin üretim sürekliliği, çalışan güvenliği ve işletme verimliliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bakımın arıza sonrasında devreye giren bir faaliyet olarak görülmemesi gerektiğini belirten Uygun, planlı ve öngörücü bakım uygulamalarının sanayinin rekabet gücünü doğrudan etkilediğini ifade etti.

Endüstri 4.0 ile birlikte sensörler, yapay zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti ve dijital ikizlerin bakım süreçlerini dönüştürdüğüne işaret eden Uygun, makinelerin arızalanmasını beklemeden çalışma verileri üzerinden olası sorunların önceden tespit edilebildiğini söyledi.

Dijital dönüşümün nitelikli insan kaynağıyla desteklenmesi gerektiğini belirten Uygun, mühendislerin ve teknik çalışanların bilgi birikiminin önemine dikkat çekti.