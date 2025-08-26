Mng Faktoring, İzmit şubesini faaliyete geçirdi

Merve Esin Esen/Kocaeli



Ergün Holding’in satın almasıyla birlikte yeni büyüme dönemine giren MNG Faktoring, yenilenen vizyonu ve dijitalleşme odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda çalışmalarını yurt genelinde genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep şubesini hizmete açan şirket, şimdi de İzmit’te açtığı yeni ofisiyle Türkiye genelindeki şube sayısını 13’e çıkarttı. MNG Faktoring İzmit şubesi, yerel işletmelere hizmet vermekle kalmayacak; aynı zamanda şirketin Sakarya, Düzce, Yalova gibi çevre illere de ulaşmasını sağlayacak.

“Bölgesel büyüme stratejimizin önemli bir adımı ”

İzmit şubesinin açılışına Ergün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özbey Ergün, MNG Faktoring Genel Müdürü Şule Boz ve şirket yöneticileri yanı sıra Kocaeli ve civarında iş dünyasından önemli isimler, müşteriler ve çözüm ortakları katılım sağladı. MNG Faktoring Genel Müdürü Şule Boz açılışta yaptığı konuşmasında; “İzmit’te şube açmamızın sebebi buradaki üretim ve ticaret gücüne olan inancımızdan kaynaklanıyor"dedi. İş dünyasının kalbinin attığı şehirde işletmelerin yanlarında olmak, işletmelerin yollarını açacak finansal çözümleri bölgeye ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Boz, "Yeni şubemizle İzmit’in girişimcilerine, üreticilerine ve tüccarlarına daha yakın olacağız. Bu açılışı, bölgesel büyüme stratejimizin önemli bir adımı olmasının yanı sıra bölge ekonomisine verilmiş bir söz olarak da görüyoruz” diye belirtti.



Dijitalleşme yolunda önemli adım

MNG Faktoring Genel Müdürü Şule Boz, amaçlarının üretenin ve ticaret yapanın yanında olmak ve aynı zamanda işletmelerin büyüme yolculuklarında onlara güvenilir bir çözüm ortağı olarak destek vermek olduğunu dile getirdi. İzmit'te attıkları bu adımın gelecekte bölgedeki işletmelere daha güçlü ve yenilikçi finansman çözümleri sunmalarının başlangıcı olduğunu ifade eden Boz, yılın geri kalan döneminde mevcut şubelerininin etkinliğini artırarak dijitalleşme yolunda önemli adımlar atacaklarını belirtti.