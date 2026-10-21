Mobilya, ahşap, kâğıt ve odundışı dışı orman ürünlerinde ihracatın yıldızları ödüllendirildi

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DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2025 yılında gerçekleştirdiği 940 milyon dolarlık ihracatın 522 milyon dolarlık büyük dilimine imza atan 20 üyesi için “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” düzenledi. Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapılan ödül töreninde, ahşap, odundışı orman ürünleri, kâğıt ve kâğıt ürünleri ve mobilya kategorilerinde ilk beşte yer alan firmalar ödüllerine kavuştu.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (EMKOUİB) Başkanı Ali Fuat Gürle, 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için gerçekleştirdikleri fuarlar, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri, tasarım yarışmaları hakkında bilgi verdi.

Gürle; “Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak 2026 yılında 2 milli katılım, 3 ticaret heyeti, 2 alım heyeti, 2 tasarım yarışması” düzenledik diyerek 2026 yılı karnesini özetledi.

EMKOÜİB Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, mobilya sektörü için sektörel ticaret heyetlerine yoğunlaştıklarını, 2026 yılı ekim ayı başında İngiltere sektörel ticaret heyeti yaptıklarını, 30 Kasım – 4 Aralık 2026 tarihlerinde Sırbistan ve Macaristan Sektörel Ticaret Heyetini gerçekleştireceklerini, URGE Projesi kapsamında da Aralık ayında Fas’a sektörel ticaret heyeti planladıklarını, Ezberbozan Tasarım Yarışması’nı 6. Kez düzenlediklerini, 5–7 Mayıs 2026 tarihlerinde ABD’de HD Expo Las Vegas Milli Katılım Organizasyonu yaptıklarını aktardı.

Kâğıdın insanın her zaman hayatının içinde olduğunu vurgulayan EMKOÜİB Başkan Yardımcısı Ferit Kora, Türkiye’nin kâğıt sektöründe yaptığı 2,5 milyar dolarlık ihracattan 575 milyon dolar pay aldıklarını, 11–12 Kasım 2026 tarihlerinde ExCeL London’da düzenlenecek Paper & Tissue Show London 2026 Fuarına Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacaklarını, Papirus Ambalaj Tasarım Yarışmasını 2026 yılında ilk kez düzenleyecekleri bilgisini verdi.

4 kategoride 30 firma ödüllendirildi

Ahşap mamulleri kategorisi ödül kazanan firmalar sırasıyla, İzmiryıldız, Mevaahşap, Egeçam, Forrast, Milano oldu. Odundışı orman ürünleri kategorisi ödül kazanan firmalar; Kütaş, Altuntaş, Türer, Ürüntarım, Martin Bauer oldu. Kâğıt ve kâğıt mamulleri kategorisi ödül kazanan firmalar; Tetra Pak, Europap, Mm Graphia İzmir, Amcor Specialty Cartons İzmir olarak sıralandı. Mobilya kategorisi ödül kazanan firmalar ise şöyle; Yatsan, Argemo, Konfor, Bambi, Sky.