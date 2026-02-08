Mobilya Eko-Tasarım Çalıştayından, ThinkPack Ambalaj Tasarım Çalıştayı doğdu

EKONOMİ / İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği İyi Tasarım İzmir Programı kapsamında; Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İzmir Şubesi iş birliğinde düzenlenen Design2Prototype: Mobilya Eko-Tasarım Çalıştayı’nda bir taşla dört kuş vuruldu.

Design2Prototype: Mobilya Eko-Tasarım Çalıştayı, ilk olarak mobilya sektöründe fikirlerin prototipe dönüşmesini sağlarken, ikinci kazanımı farklı disiplinlerin birlikte çalışmasına zemin hazırladı. Üçüncü çıktı olarak ambalaj sektöründe ThinkPack Ambalaj Tasarım Çalıştayı Projesi’nin doğması için kuluçka merkezi olan Design2Prototype: Mobilya Eko-Tasarım Çalıştayı, sonraki aşamada Ege İhracatçı Birlikleri’yle Yaşar Üniversitesi öncülüğünde genç tasarımcılar ve sektör profesyonellerinin doğrudan

Bu sürecin, yenilikçi ürünlerin ortaya çıkmasıyla sınırla kalmadığının altını çizen Ege Mobilya Kağıt ve Ormar Ürünleri İhracatçıları Birliği (EMKOÜİB) Başkanı Ali Fuat Gürle, üniversite–sektör–tasarımcı ekosistemini güçlendiren yeni iş birliklerini de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürle, “Design2Prototype, sektör ile akademiyi sürdürülebilir bir iş birliği modeli içinde buluşturdu. Bu temas yalnızca mobilya alanında değil, ambalaj gibi farklı sektörlerde de yeni projelerin ortaya çıkmasını sağladı. ThinkPack bu sürecin bir meyvesi olarak ortaya çıktı. Tasarımın stratejik bir değer olarak farklı alanlara taşınması açısından bu tür çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.