Mobilya ihracatçısı stratejik pazarlarda büyüyor

MERSİN/EKONOMİ



Sektörün Türkiye geneli şubat ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, Birleşik Krallık, Libya, ABD ve Fas oldu. Libya’ya yüzde 98, Gürcistan’a yüzde 24 ve Birleşik Krallık’a yüzde 16’lık ihracat artışları kaydedildi. Sektörün ana hedef pazarları arasında yer alan ABD’ye ise yüzde 3’lük artış sağlandı. AKAMİB’in ihracatında da ilk sıradaki Irak’ı Suriye, Almanya, Fransa ve Libya takip etti. İlk 10 pazar içerisinde Suriye’ye yüzde 121, Libya’ya yüzde 30 ve KKTC’ye yüzde 25’lik ihracat artışı görüldü. ABD’ye yapılan ihracatta yüzde 7, Birleşik Krallık’a ise yüzde 1’lik artış yakalandı.



“Fiyat rekabetçiliğinde elimiz güçlü olmalı”

İhracat verilerini ve sektörel gelişmeleri değerlendiren Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı R. Onur Kılıçer, kur-enflasyon arasındaki makasın açılması nedeniyle fiyat tutturmakta zorlandıklarını söyledi. Yılın ikinci yarısından itibaren iyileşme ümit ettiklerini aktaran Kılıçer, “Politika faizlerinin gerilemeye başlaması ve reeskont kredi faizlerinin düşürülmesi önemli bir adım. İhracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunun yapılan düzenleme ile yüzde 30'dan yüzde 25'e düşürülmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz daha fazla müşteriye ulaşarak siparişlerimizi artırmak. Bunun için fiyat rekabetçiliğinde elimizin güçlü olması lazım” dedi.