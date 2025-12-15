Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ihracat ivmesi kasımda da korundu

Kasım ayında sektörün Türkiye genelindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 672,4 milyon dolara ulaştı. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) ise aynı dönemde yüzde 17,8’lik yükselişle 95,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek sektör ortalamasının üzerinde bir performans ortaya koydu. Yılın ilk 11 aylık verileri de artış eğiliminin sürdüğünü gösterdi. Türkiye geneli ihracat yüzde 1’lik artışla 7 milyar 252 milyon dolar seviyesine yükselirken, AKAMİB’in Ocak–Kasım dönemindeki ihracatı yüzde 12,4 artarak 913,1 milyon dolara ulaştı.

Yakın pazarlarda güçlü talep

Kasım ayında Türkiye genelinde sektör ihracatında en fazla satış yapılan ülkeler sırasıyla Irak, Birleşik Krallık, Libya, ABD ve Almanya oldu. İlk 10 pazar arasında yer alan İran ve Irak’a yapılan ihracatta sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 20 oranında artış kaydedildi. AKAMİB özelinde bakıldığında ise Irak liderliğini korurken, Suriye, Belçika, Romanya ve Fransa öne çıkan diğer pazarlar oldu. Birlik ihracatında İran’a yüzde 308, Belçika’ya yüzde 274, Suriye’ye yüzde 68 ve Irak’a yüzde 51 oranında artış yaşanması dikkat çekti.

Mersin’den tarihi yükseliş

İller bazında incelendiğinde, kasım ayında Türkiye genelinde sektör ihracatında ilk beş sırayı İstanbul, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Kayseri aldı. Mersin ise yüzde 334’lük artış oranıyla ihracatını en hızlı artıran il oldu. Ocak–Kasım döneminde de yüzde 123’lük yükseliş yakalayan Mersin, bu alanda açık ara liderliğini sürdürdü.

“Pozitif tabloyu yılsonuna taşımayı hedefliyoruz”

Kasım ayı sonuçlarını değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, küresel belirsizlikler ve artan maliyetlere rağmen sektörün üretim ve ihracat odağını koruduğunu belirterek, “Kasım ayında hem birlik olarak hem de sektör genelinde elde ettiğimiz artış, ihracatçımızın dirençli yapısını ortaya koydu. Bu olumlu tablonun aralık ayında da devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Rekabet koşullarının küresel ölçekte giderek zorlaştığına dikkat çeken Kılıçer, AKAMİB olarak firmaları yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve markalaşma alanlarında destekleyen çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti. 2026’ya yaklaşırken ihracatçıların hedefe yönelik desteklere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kılıçer, “Girdi maliyetlerinin yüksek seyrettiği bu dönemde, doğru kurgulanmış teşvik mekanizmaları ihracatçımıza önemli avantaj sağlayacaktır. Yeni desteklerle birlikte sektörümüzün yakaladığı ivmeyi daha da yukarı taşımaya hazırız” diye konuştu.