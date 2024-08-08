Mobilya sektörü, ‘istikrarlı ihracat’ için destek bekliyor

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı R. Onur Kılıçer, ihracat rakamlarını ve sektörü değerlendirdi. Ülkede temmuz ayı sektör geneli ihracatının 707 milyon 495 bin dolar olduğunu bildiren Kılıçer, birlik olarak 72 milyon 700 bin dolarlık ihracata ulaştıklarını kaydetti. Bu dönemdeki AKAMİB ihracatında Irak’ın ilk sırada yer aldığını dile getiren Kılıçer, “Irak’ı sırasıyla; Libya, Romanya, Almanya ve Fransa takip etti. İlk 10 pazarın 9’unda artış kaydedilirken, sadece Almanya’ya yüzde 2,7’lik düşüş yaşandı. Avusturya’ya yüzde 247’lik rekor artış sağlandı” dedi.

“Rakiplerimize göre pahalı durumdayız”

Yılbaşından bu yana siparişlerin artmaya devam ettiğine ifade eden Kılıçer, miktar bazındaki artışın değer bazından daha fazla olduğuna dikkat çekerek, “Temmuz ayında başa baş bir seviye oldu. Değer bazındaki artışla, 7 aylık periyotta da artışa geçtik. Bu açıdan önemli bir eşiği geride bıraktık. Yılsonuna kadar aynı performansı sürdürmek istiyoruz. Talepteki artışa rağmen karlılıkların düşük seviyede kaldı. Girdi maliyetlerimiz çok fazla arttı. Kur da uzun süredir artış kaydetmedi. Kurun enflasyona paralel şekilde artmayışı, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle satış fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Rakiplerimize göre pahalı durumdayız. Firmalar müşteri kaybetmemek adına karlılıklarından feragat ederek satış yapıyor. Üretici-ihracatçıları korumak için acil önlemler alınmalı. Aksi halde hem ülke hem sektör ihracatımızda olumsuz bir tabloyla karşılaşabiliriz. İhracatçıya nefes aldıracak finansal destekler bekliyoruz” diye konuştu.