Mobilya sektöründe değer zinciri yapay zekayla artırılacak

İZMİR / EKONOMİ

Yıllık 3,5 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren Mobilya sektörü yapay zekayı merkezine alarak fikirden üretime bütünsel yönetim anlaşını hâkim kılmak ve ihracatta 6 milyar dolar hedefine ulaşmak için “Des-ai-gn Man-ai-gment Workshop” programını hayata geçiriyor.

Mobilya sektöründe ortalama ihraç fiyatını 3,5 dolardan 6 dolara çıkarmayı hedeflediklerini dillendiren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Yaşar Üniversitesi Tasarım Araştırma Merkezi (YÜTAM) ortaklığında mobilya sektörü özelinde tasarlayacakları “Des-ai-gn Man-ai-gment Workshop”un yapay zekâ araçlarını kullanarak fikirden üretime uzanan sürece bütünsel bir perspektif kazandıracak bir çalıştay olacağını vurguladı.

13 Şubat 2026 Cuma günü Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenecek “Des-ai-gn Man-ai-gment Workshop” isimli çalıştaya katılacak kişilerin mobilya sektöründe karar verici konumundaki profesyoneller olacağının altını çizen Gürle, “Genel Müdür, Fabrika Müdürü, Üretim & Operasyon, Ar-Ge, Ürün Geliştirme, Mühendislik, Tasarım ve Dijital Dönüşüm yöneticileri pazardaki ihtiyaçları doğru okuma, ürün konsepti geliştirme, üretilebilirlik değerlendirmesi, üretim planlaması ve maliyet hesabı adımlarını ele alacaklar. Ayrıca üretimde dijital ikiz yaklaşımı, süreç inovasyonu, yapay zekâ destekli karar verme ve dijitalleşme başlıkları, mobilya sektörünün üretim gerçekleriyle ilişkilendirilerek uygulama örnekleri üzerinden değerlendirilecek” şeklinde konuştu.

Çalıştayda yapılacak çalışmaları özetleyen Gürle sözlerini şöyle tamamladı; “Yapay zekâ araçlarıyla pazar ihtiyacına yanıt veren ürün konsepti geliştirme, konsepti mevcut üretim altyapılarıyla eşleştirerek üretim planlaması oluşturma, alternatifler üzerinden maliyet/üretilebilirlik değerlendirmesi yapma, dijital ikiz ve üretimde dijitalleşmenin süreçlere etkisini tartışma, firmalar için uygulanabilir bir aksiyon çerçevesi çıkartma başlıklarına odaklanılacak.”

Can Güvenir: “Yapay zekâ tüm değer zincirini yeniden tanımlıyor”

Yapay zekânın günümüzde yalnızca yeni bir araç değil; üretimden tasarıma, pazarlamadan karar verme süreçlerine kadar tüm değer zincirini yeniden tanımlayan güçlü bir kırılım olduğunu vurgulayan Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) Müdürü Dr. Can Güvenir, (YÜTAM) olarak bu dönüşümün hem büyük bir potansiyel taşıdığının hem de beraberinde getirdiği risk ve tehditlerin farkında olduklarını vurguladı.