Mobilya Sektöründe Veri Tabanlı Üretim ve Tasarım Dönemi Başlıyor

EKONOMİ / İZMİR

Yıllık 3,5 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren mobilya sektörü; yapay zekâyı merkezine alarak fikirden üretime uzanan süreci bütünsel şekilde yönetmek ve 6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak amacıyla “Des-ai-gn Man-ai-gment Workshop” programını hayata geçirdi.

Yaşar Üniversitesi Tasarım Araştırma Merkezi (YÜTAM) ortaklığında mobilya sektörü özelinde tasarlanan çalıştayda; yapay zekâ araçlarıyla tasarım, üretim ve yönetim süreçlerinin entegrasyonu ele alındı. Çalıştaya Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcımız Hikmet Güngör ile Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı Müjdat Kemer katıldı. Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) Müdürü Dr. Can Güvenir ile mobilya sektörü profesyonelleri sunumlar gerçekleştirdi.

“Sektörün yapay zeka temelli rekabet gücünü güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, “Yüksek teknolojiye sahip üretim altyapısı ve dijitalleşme; sektörümüzün rekabet gücünü kalıcı şekilde artıracak en önemli kaldıraçlar arasında yer alıyor. Yapay zekâ ise bu dönüşümün merkezinde konumlanıyor. Tasarımdan üretime, planlamadan pazarlamaya kadar pek çok alanda yapay zekâdan etkin biçimde yararlanmak; verimliliği artırırken, firmalarımıza hız, esneklik ve farklılaşma kazandıracaktır. Bu tür çalıştaylar sayesinde firmalarımız, yapay zekânın yalnızca bir teknoloji başlığı değil; iş yapma kültürünü dönüştüren stratejik bir araç olduğunu doğrudan deneyimleme imkânı buluyor. Önümüzdeki dönemde bu dönüşümü daha geniş bir katılımla yaygınlaştırmayı ve sektörün teknoloji temelli rekabet gücünü güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Yapay zekâdan yararlanmak, sektörümüz için önemli bir çıkış yolu”

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı Müjdat Kemer de, “Mobilya sektörünü her yönüyle geliştirmek istiyoruz. Bugün sektörümüz emek yoğun, düşük teknolojiyle çalışan ve ağırlıklı olarak fiyat rekabetine sıkışmış bir yapıda. Bu kısır döngüden çıkmamız gerekiyor. Gelişmiş ülkeler, yüksek teknolojiye dayalı üretimle bu sayede çok daha katma değerli ve fazla sayıda ürün üretebiliyor. Yapay zekâdan yararlanmak, sektörümüz için önemli bir çıkış yolu sunuyor. Farklılaşma, tasarım ve verimlilik alanlarında yapay zekâyı etkin kullanmak; sürdürülebilir rekabet açısından ciddi avantaj sağlayacak. Önümüzdeki dönemde bu alanda yeni çalıştaylar düzenleyerek, yapay zekânın tasarım ve üretim süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini birlikte öğrenmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.