Mobilya tasarım yarışmasına başvurular 19 Ağustos’ta sona eriyor

İZMİR / EKONOMİ

Mobilya sektörünün 2024’ün ilk 7 ayında Türkiye genelinde 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “En çok ihracatı sırasıyla Irak, Almanya ve ABD’ye yaptık. Türkiye genelinde mobilya ihracatımızın kilogram fiyatı ortalama 3,5 dolar civarında. Bunu 6 dolara çıkarma hedefimiz için tasarım yarışmaları büyük önem arz ediyor. Yarışmacılarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda son başvuru tarihini 19 Ağustos olarak değiştirdik. Mobilya sektörü 2023 yılında 4,6 milyar dolar ihracata imza attı. Sektörümüz 6 milyar dolar hedefine tasarımla ulaşacak” dedi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör ise, yarışmanın bu yıl çevresel ve kullanıcı dostu çözümlerle, inovatif ürünlerin ortaya çıkarılması hedefiyle “mobilyaşam” teması ile gerçekleştirileceğini vurgulayarak, “Tasarım Yarışmaları sektörün tasarımcılarla işbirliğine ve çok önemli bir network oluşturulmasına olanak sağlıyor. Mobilya ihracatında dünyada ilk 5 ülke hedefimizin gerçekleştirilebilmesi için katma değeri yüksek, özgün mobilya tasarımının ve üretiminin artması gerekiyor. Bu hedefin en önemli mil taşı yetenekli tasarımcılar. Sektörümüz tasarımla istikrarlı yükselişini sürdüüyor” diye konuştu.

Yarışmada öğrenci kategorisinde ilk 3 sırayı alacak tasarımcılara sırasıyla 80 bin TL, 60 bin TL ve 40 bin TL ödül verilecek. Profesyonel kategorisinde ise bu rakamlar 125 bin TL, 100 bin TL ve 75 bin TL olacak. Ayrıca başarılı tasarımcılara yurtdışı fuar katılımı, yurtdışı eğitim bursu ve üniversite özel ödülleri de verilecek.