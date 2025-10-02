Mobilyada ezber bozan tasarımlar ödüllendirildi

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin bu yıl “Eko-Tasarım” temasıyla ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 5. Ezber Bozan Tasarım Yarışması, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Profesyonel kategoride “YO Table” ile Alper Gündüz birinciliğe uzanırken, öğrenci kategorisinde Beyza Tunç ve Selin Yürekli, “Morphi” tasarımlarıyla ilk sırayı aldı.



Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye’nin mobilya ihracatında kilogram başına ortalama fiyatının 3,41 dolar olduğunu, Ege’nin ise 3,45 dolar ile ülke ortalamasının üzerinde seyrettiğini belirtti. Gürle, “Katma değerli ihracat için tasarımın önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda ticaret heyetleri, alım heyetleri ve fuarlarla yeni pazarları hedefliyoruz” dedi. Gürle, 2024’te Suudi Arabistan, Fas, Hindistan ve Bulgaristan-Romanya’ya ticaret heyetleri düzenlediklerini, 2025’te ise Irak, ABD ve diğer pazarlara açılacaklarını aktardı.



MOSFED Başkanı ve TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç ise mobilyanın tüm imalat sektörlerinin müşterisi olduğunu vurguladı. Güleç, “Dünya mobilya ticaretinde son 20 yılda payımızı 17 kat artırdık, ihracattaki payımızı yüzde 0,7’den 2’ye yükselttik. Tasarım artık sektörümüzün olmazsa olmazı” diye konuştu.



Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de gönderdikleri video mesajlarda tasarımın önemine dikkat çekti.



Jüri başkanlığını Fulden Dehneli’nin yaptığı yarışmada, Berkay Gürsoy, Ece Yalım, Enrique Marti, Fikri Doruk Yorgancıoğlu, Gamze Güven, Mehmet Mehmetalioğlu, Özlem Yalım, Öznur Turan Eke, Serdal Korkut Avcı ve Pietro Alba jüri üyesi olarak görev aldı.



Yarışmaya MOSFED ve Bambi Mobilya platin sponsor olarak destek verirken, Decosit, Altuntaş Baharat ve Yurteri Palet gold sponsorlar arasında yer aldı. Bronz sponsorlar arasında ise Ananas Mobilya, Biop Biotech, Bofigo, Efor Fuarcılık, Emoder, My Viscoo, Ofismod ve Vizyon Büro öne çıktı.



Öğrenci kategorisinde birinciliği “Morphi” ile Beyza Tunç ve Selin Yürekli elde ederken, onları “Milo” ile Mesude Çoban, “Arvia” ile Esra Nur Sezgin, “Modloo” ile Eren Sargın, “Inclino” ile Orkun Vanizor ve “Remnant.25” ile Elifsu Bayar izledi. İlk 10’da ayrıca “Brento” ile Emre Kocaer, “Loova” ile Fatma Nur Nehir, “Florame” ile Cemre Su Özmen ve “Comforoll” ile Melisa Kandemir yer aldı.



Profesyonel kategoride birinciliği “YO Table” ile Alper Gündüz kazanırken, “Flip” ve “Duo Play” ile Ekim Güney Öztürk, “Eloya” ile Işık Gören, “Origami” ile Serdar Deniz, “Foam Tables” ile Tuğçegül Ülker, “Re Table” ile Mehmet Atalay Yılmaz, “Hapii” ile Yağmur Ünsal, “Pino” ve “Kiva” ile Ali Tayip Yılmaz dereceye giren tasarımcılar oldu.