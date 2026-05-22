Moda Girişimciliği Akademisi sanayisi sayesinde 13 kadının markalaşma yolculuğu başlayacak

İzmir’de kadın girişimciliğini ve yaratıcı üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen ‘Moda Girişimciliği Akademisi’ programı, düzenlenen tanışma ve tanıtım toplantısıyla kamu, sanayi, üniversite ve sivil toplum iş birliğinin güçlü bir örneğini ortaya koydu. İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında seçilen 13 kadın kursiyer, eğitim sürecinin ardından kendi markalarını oluşturma yolunda ilk adımlarını atacak.

Akçakaya: “13 kursiyerin markalaşma yolculuğu başlıyor”

KEP Derneği ve Atölyesi’nin geliştirdiği programların, özellikle kadınların ekonomik hayata katılımını destekleme konusunda son derece değerli ve etkili bir rol üstlendiğine işaret eden Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, “Program kapsamında yer alan; kumaş ve malzeme bilgisi, kalıp ve kesim, baskı teknikleri ve ürün maliyetlendirme gibi eğitim başlıkları, Derneğimizin değerli temsilcileri tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte, kursiyerlere üyelerimizin işletmelerine düzenlenen ziyaretler aracılığıyla üretim süreçlerini yerinde gözlemleme ve kumaş bilgilerini pekiştirme imkânı sağlanmıştır” dedi.

Yoğun başvurular arasından titizlikle seçilen 13 kursiyerin, bu program sayesinde markalaşma yolunda önemli adımlar atacaklarına ve başarılı işlere imza atacaklarına yürekten inandıklarını vurgulayan Akçakaya, “Bu değerli iş birliğinde emeği geçen başta İzmir Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü’ne, KEP Derneğine, ev sahipliği ve iş birliği nedeniyle BEGOS Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi’ne ve projede yer alan tüm paydaşlara teşekkür ediyor, programın ilham verici ve sürdürülebilir başarılar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Çelenoğlu: “Sosyal faydayı gözetiyoruz”

‘Moda Girişimciliği Akademisi’ programı olarak adlandırdıkları bu projenin yalnızca bir eğitim süreci değil, aynı zamanda sosyal faydayı üretimle buluşturan örnek bir iş birliği olduğunun altını çizen Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Çelenoğlu, “Sanayi bölgeleri olarak bizler, sadece üretimin değil; aynı zamanda gelişimin, dönüşümün ve toplumsal katkının da merkezinde yer almak zorundayız. Bu bakış açısıyla, özellikle kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını destekleyen bu tür projeleri son derece kıymetli buluyoruz. 13 kursiyerin, burada edindikleri bilgi ve deneyimle kendi yolculuklarında güçlü adımlar atacaklarına ve gelecekte önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum” dedi.