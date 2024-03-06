MODEKO, mobilya sektörünü 35. kez buluşturdu

İZMİR / EKONOMİ

Nobel Expo ile Efor Fuarcılık tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen ve 300’ün üzerinde markanın katıldığı MODEKO, mobilya sektörünü tek çatı altında buluşturdu. Sektörün ihtiyaçlarını karşıladığı MODEKO’da tedarikçilerle satın almacılar bir araya geldi.

Bahçe mobilyaları, ev-ofis mobilyaları, mobilya aksesuarları, bebek-genç mobilyaları, yatak-baza-başlık ürün grupları başta olmak üzere yenilikçi ürünler, ilk kez görücüye çıktı. Fuarın ilk gününden itibaren ise fuara çıkarma yapan alım heyetleri sektörün yüzünü güldürdü. Avrupa’dan Güney Amerika’ya, Körfez’den Afrika ve Ortadoğu’ya kadar 62 ülkeden 25 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin beş gün boyunca fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

Nobel Expo Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, MODEKO'nun her yıl ihracata katkı sağlama hedefiyle yol aldığını vurguladı. Çelik “Beş gün boyunca fuarımızda çok sayıda ülkeden alım heyeti ve ziyaretçi ağırlayacağız. Bize güvenerek gelen katılımcıları yüzleri gülerek uğurlayacağız” diye konuştu.

Dünya mobilya sektöründe ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Çelik “Bu rakamdan en büyük payı Çin alıyor. Yaptıkları ihracatla dünya mobilyasının yüzde 50'sini sağlıyor. Ülkemizde ise bu rakam 4.8 milyar dolar. İthalatımız da 500 milyon dolar. Amacımız ihracatımızı dünya liginde ilk 5 ülke arasına sokmak. Bu noktada MODEKO büyük katkı sunuyoruz, elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

EFOR Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen de, MODEKO'nun sektörün en büyük destekçisi olduğunu ifade ederek "İş birliklerini sağlamlaştıran, yeni pazarlar kazandıran ve ekonomiyi canlandıran fuarlarımız küresel pastadan daha fazla pay almamızı sağlayacak. Üreticimize de fuarımıza da güveniyoruz” diye konuştu.

Katılımcı ve ziyaretçilerin, sektördeki yenilikleri, trendlerdeki değişimi ve inovatif ürünleri daha yakından tanıma fırsatı bulduğu MODEKO, 10 Mart 2024 tarihine kadar Fuar İzmir’de ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.